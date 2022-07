RDS Summer Festival 2022, tappa Termoli/ Diretta streaming e scaletta cantanti

RDS Summer Festival, tappa a Termoli: chi sono i cantanti che saliranno sul palco?

Riparte il tour musicale con l’RDS Summer Festival. Dopo le date di Ostia e San Benedetto del Tronto, il festival si terrà in questo weekend a Termoli. Ecco la scaletta cantanti dell’RDS di Termoli: Sangiovanni ospite venerdì 22 luglio 2022 alle ore 19. Rocco Hunt e Raf ospiti sabato 23 luglio 2022 alle ore 19. Francesco Gabbani ospite domenica 24 luglio alle ore 19. Sono disponibili i biglietti sul circuito TicketOne. Dal pomeriggio di venerdì 22 luglio fino alla sera di domenica 24 luglio, al Parco Comunale di Termoli, sarà possibile vivere l’estate attraverso il linguaggio universale della musica e un intrattenimento inedito.

Ogni sera una programmazione diversa con le esibizioni di live band, artisti, ballerini e dei Dj internazionali, performance live dei più importanti guest del panorama musicale italiano e un imperdibile divertimento. Termoli ospiterà: Sangiovanni la sera del venerdì, Rocco Hunt e Raf il sabato sera e Francesco Gabbani la domenica. Gli artisti si esibiranno nei brani più famosi del loro repertorio. Dal 9 all’11 settembre RDS Summer festival si concluderà a Marina di Pietrasanta per salutare insieme l’estate.

Rds Summer Festival 2022: tappa a Termoli il 22 luglio

RDS Summer Festival 2022, per il weekend che comincia oggi, venerdì 22 luglio, sbarca a Termoli per tre serate ricche di musica. L’evento musicale di RDS continua a fare tappa in diverse città italiane portando sul palco gli artisti del momento più amati dal pubblico. Il weekend di Termoli farà cantare e ballare il pubblico con Sangiovanni che salirà sul palco questa sera. Sabato 23 luglio, invece, toccherà a Rocco Hunt e Raf mentre domenica 24 luglio la scena sarà tutta di Francesco Gabbani.

Grandi artisti sul palco di RDS Summer Festival 2022 che sta regalando concerti imperdibili al pubblico come quello di Coez che, durante la tappa del 2 luglio, ha infiammato il Porto Turistico di Ostia a Roma.

Parco Comunale di Termoli per RDS Summer Festival 2022

Grande attesa per la tappa di questa sera dell’evento RDS Summer Festival 2022 per la presenza sul palco per uno degli artisti più amati dai giovanissimi. Dopo aver conquistato il secondo posto ad Amici 20 e aver partecipato al Festival di Sanremo 2022, Sangiovanni sta continuando a scalando le classifiche. I suoi primi concerti stanno collezionando un gran successo e questa sera i suoi fan sono pronti a far esplodere il Parco Comunale di Termoli.

Dall’aperitivo alle prime ore del venerdì notte, non ci sarà solo il concerto di Sangiovanni, ma anche esibizioni live, ballerini, band e dj per una grande festa di musica di cui il protagonista indiscusso sarà sicuramente l’ex allievo della scuola di Maria De Filippi.

Come vedere in streaming il concerto e biglietti

Contrariamente al Tim Summer Festival e al Battiti Live, RDS Summer Festival non viene trasmesso in televisione e non può essere neanche visto in diretta streaming. Le tappe rappresentano dei veri e propri concerti a cui si partecipa mediante l’acquisto di un biglietto. Se volete, dunque, partecipare al concerto che Sangiovanni terrà questa sera a Termoli, basta andare su Ticket One o su rdssummerfestival.it. Il prezzo del biglietto è di 28,75 euro.











