RDS Summer Festival: concerto a Messina oggi 12 luglio 2024/ Scaletta e diretta streaming: tutti i cantanti

RDS Summer Festival: oggi il concerto a Messina

Dopo il successo ottenuto dalla doppia tappa di Barletta, in Puglia, RDS Summer Festival torna ad infiammare l’estate italiana con un altro concerto previsto per oggi, venerdì 12 luglio 2024, a Messina, dalla vasta scaletta. L’evento si terrà in piazza Duomo e replicherà anche sabato 13 luglio con tantissimi artisti che si alterneranno sul palco di uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. L’ingresso è gratuito, ma non accessibile a tutti: la piazza comincerà ad accogliere gli spettatori a partire dalle 18.30 ma solo coloro che si sono registrati sul sito ufficiale della radio ricevendo il QR Code, potranno assistere allo show sotto il palco. Una scelta fatta per evitare inutili ammassi anche a causa del forte caldo che si è abbattuto sulla Sicilia.

La scaletta del concerto di RDS Summer Festival di Messina presenta tanti artisti che, nel corso della serata, saranno cantare a ballare tutte le persone presenti sulle note dei più grandi successi del momento.

La scaletta di RDS Summer Festival 2024 a Messina

Sul palco del concerto di RDS Summer Festival 2024 previsto per oggi, venerdì 12 luglio, la scaletta prevede Benjamin Ingrosso, Boro, Cioffi, Coma_Cose, Dotan. Grande attesa, inoltre, per l’arrivo di Gaia e Tony Effe che, con la loro “Sesso e samba” faranno scatenare tutti.

Sabato 13 luglio, invece, sul palco di Messina, arriveranno nomi diversi da quelli di stasera ma altrettanto forti e amati dal pubblico che sono pronti a riempiere la piazza messinese cantando le canzoni di Alessandra Amoroso, Alfa, Arisa, Clara, Icy Subzero e Olly. Un concerto, quello di RDS Summer Festival che, in ogni tappa, fa registrare il sold out in ogni tappa.

Come vedere in streaming RDS Summer Festival

Non ci sono notizie ufficiali sulla diretta streaming del concerto di RDS Summer Festival che, tuttavia, potrebbe essere trasmesso dal sito ufficiale della radio o da RDS Social TV sul canale 265 del digitale terrestre. Per scoprire, dunque, se il concerto sarà trasmesso in streaming basta collegarsi al sito della radio.

