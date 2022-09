Re Carlo III, primo discorso e Messa/ Diretta streaming video: il ricordo dopo la morte Regina Elisabetta II

RE CARLO III, PRIMO DISCORSO: QUANDO AVERRÀ

Re Carlo III terrà il suo primo discorso da sovrano d’Inghilterra alle 18 ora locale (le 19 in Italia), quando sarà celebrata anche una Messa in memoria della mamma. Si tratta di un messaggio preregistrato, complice anche il momento di dolore per la morte della madre, la Regina Elisabetta II, deceduta a 96 anni nel pomeriggio di giovedì 8 settembre 2022. Quando Carlo III arriverà a Londra, presumibilmente alle 13, sarà accolto con dei colpi di cannone in aria e dopo incontrerà il primo ministro Liz Truss, la quale aveva avuto modo di conoscere dal vivo la Regina a Balmoral soltanto due giorni fa, di fatto 48 ore prima della sua morte.

Al termine del rendez-vous con la premier, Re Carlo III registrerà il discorso al quale facevamo riferimento sopra, che sarà mandato in onda alle 18 (le 19 in Italia), quasi in contemporanea con la Messa. Inoltre, le campane suoneranno a Westminster Abbey e alla cattedrale di St. Paul (un rintocco per ogni anno dell’estinta Regina Elisabetta II), dove avrà luogo una Santa Messa alla presenza della premier e di altri membri governativi.

RE CARLO III: DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SUO PRIMO DISCORSO DA SOVRANO D’INGHILTERRA E MESSA IN MEMORIA DELLA REGINA

Nella giornata di sabato 10 settembre 2022, invece, Re Carlo III sarà ufficialmente incoronato sovrano d’Inghilterra e la cerimonia sarà trasmessa in diretta tv, con i vessilli dello United Kingdom che per un lasso di tempo pari a 24 ore torneranno a issarsi. In tale circostanza, il re avrà un’udienza con la premier Truss.

La Santa Messa in seguito alla morte della Regina si terrà nella Cattedrale di St Paul alle 18 di oggi. Circa 2.000 posti saranno assegnati al pubblico in base all’ordine di arrivo e il servizio sarà trasmesso dalla “BBC”. È prevista la partecipazione del Primo Ministro Liz Truss e del sindaco di Londra Sadiq Khan. Il discorso televisivo di Re Carlo III alla nazione, previsto alla stessa ora, potrebbe essere trasmesso all’interno della cattedrale. Ora toccherà al nuovo sovrano prendere in mano le redini della nazione, a cui si presenterà ufficialmente alle 18 con il suo primo discorso da monarca della Perfida Albione, a testimonianza di come una nuova era stia effettivamente cominciando.

