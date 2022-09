Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 20 settembre/ Le Tre e un quarto rischiano tutto e falliscono!

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto contro le Quantu Manca nella puntata del 20 settembre 2022

Nella nuova puntata di Reazione a Catena del 20 settembre 2022 Le Tre e un quarto, campionesse in carica, sfidano Le Quantu Manca – tre sorelle provenienti dalla Sardegna. La sfida parte a favore delle campionesse che si pongono in vantaggio sin dai primi giochi. Le sfidanti non se la cavano male ma danno ampio spazio alle Tre e un quarto, che approfittano anche di qualche errore delle Quantu Manca, arrivando a toccare i 100mila euro alla fine del gioco dell’Una tira l’altra. Le sfidanti neppure riescono a conquistare la Zot, beccandosi anche la penalità dei 5 secondi in meno all’Intesa Vincente.

Le Quantu Manca sono le prime a mettersi alla prova con L’Intesa Vincente. Le sfidanti riescono ad indovinare 10 parole, ma non mettono in difficoltà le campionesse che conquistano 14 parole, battendo le sfidanti.

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto si riconfermano campionesse, poi…

Le Tre e un quarto si confermano campionesse anche nella puntata del 20 settembre 2022 e portano al gioco dell’Ultima Catena un montepremi di 144mila euro che, tuttavia, non si mantiene intatto fino alla fine. Le campionesse commettono qualche errore che alla fine le porta a giocare per l’ultima parola con un montepremi di 18mila euro. Il colpo di scena arriva quando le tre decidono di giocare la risposta senza comprare il terzo elemento. Danno la parola ‘Vespri’, rischiando tutto ma perdono perché la parola è ‘Venti’.

REAZIONE A CATENA, LE TRE E UN QUARTO OGGI 20 SETTEMBRE ANCORA CAMPIONESSE?/ Intesa Vincente di fuoco!

L’Ultima Catena di oggi:

Ramponi

Ghiaccio

Blocco

Posto

Prendere

Esempio

Tipico

Proprio

Lavorare

Sodo

Uovo

Rosso

Sera

L’Ultima parola:

Sera

VENTI

Manca poco

