Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 20 settembre ancora campionesse?/ “Calo nelle ultime puntate”

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 20 settembre si riconfermano campionesse?

Torna anche oggi 20 settembre 2022 l’appuntamento con Reazione a Catena che ritrova nel ruolo di campionesse in carica Le Tre e un quarto. È ormai una settimana che Letizia, Elisa e Carolina troneggiano in studio, battendo una dopo l’altra tutte le squadre sfidanti. Non sono però mancate le difficoltà per le tre ragazze in questi primi sette giorni da campionesse: alcuni sfidanti le hanno messe a dura prova ma il gioco dell’Intesa Vincente è sempre stato determinante.

È lì che finora Le Tre e un quarto hanno dato il colpo di grazia ai sfidanti ma non pochi sono i telespettatori che si sono accorti che nelle ultime puntate le performance in questo gioco sono calate. Se nelle prime le campionesse sono sempre andate in doppia cifra, indovinando a volte anche più di 13 parole, nelle ultime puntate non hanno superato le 8 parole. Cosa sta accadendo? “Per me si stanno stancando”, ha scritto un utente su Twitter, notando il calo.

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto “in calo” secondo il web: parlano gli Affiatati

Va detto che proprio il gioco dell’Intesa Vincente è per molti concorrenti il più difficile in assoluto, più dell’Ultima Catena. Anche gli Affiatati, campioni prima delle Tre e un quarto, in un’intervista a Tvpertutti.it hanno dichiarato che “Il gioco più difficile, quello in cui si prova la maggiore tensione è l’Intesa Vincente, poiché essendo il gioco decisivo la concentrazione deve sempre essere al massimo. Il più divertente è il “Quando, dove, come e perché”, in questo momento il cervello si libera dai pensieri, e la fantasia viaggia senza limiti.” Riusciranno le campionesse a superare questo momento di calo?

L’impressione è che le campionesse si stiano stancando. #reazioneacatena — Enzo Mauri (@MauriEnzo) September 19, 2022













