Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 24 agosto/ I Novanta e passa favoriti? È polemica!

Reazione a Catena, I Novanta e passa contro i Rossoblu nella puntata del 24 agosto 2022

La puntata di Reazione a catena del 24 agosto 2022 vede i Novanta e passa mostrare sin da subito le proprie abilità. I tre giovani concorrenti non si fanno intimorire dai nuovi arrivati nella prima parte della gara e riescono a porsi in vantaggio. I Rossoblu, Francesco, Mariagrazia e Antonia da Campobasso, d’altronde riescono a superarli solo durante la seconda manche di ‘Una tira l’altra’, conquistando un bonus di 15mila euro. Tempo un’altra manche per portarli in parità fino al gioco de L’Intesa Vincente.

Nelle poche puntate che li hanno visti campioni, I Novanta e passa hanno mostrato che proprio l’Intesa Vincente è il loro punto forte. Nella puntata di Reazione a Catena del 24 agosto i tre campioni non fanno la loro migliore performance ma riescono a conquistare 11 parole contro le 8 dei Rossoblu. Sono, dunque, ancora i Novanta e Passa i campioni in carica.

Reazione a Catena, chi ha vinto? Campioni e soluzione Ultima

Non manca però una polemica da parte del pubblico a casa, sempre attivo su Twitter. C’è chi fa notare che le parole dei campioni fossero più semplici rispetto a quelle degli avversari: “Più difficili le domande ai campioni, mi raccomando eh. Senza parole.” ha scritto qualcuno, facendo notare che favorirli era comunque poco utile visto che i tre “sono bravissimi”.

L’Ultima Catena del 24 agosto è giocata dai Novanta e Passa per un montepremi di ben 106mila euro che però dimezza quasi subito a causa di un errore con la parola ‘Guarnizione’, sbagliata per due volte. Gli errori continuano, facendo piombare il montepremi a 1657 euro. I tre comprano anche l’ultimo indizio, finendo a 829 euro che i Novanta e passa riescono a vincere.

Soluzione Ultima Catena

Spagnola

Catalana

Crema

Guarnizione

Gomma

Piuma

Cappello

Piuma

Dodici

Oroscopo

Cinese

Cucina

Tavola

L’ultima parola:

Tavola

TREDICI

Una

Più difficili le domande ai campioni, mi raccomando eh. Senza parole. Bravissimi loro #reazioneacatena — Valentina (@Vivo_per_me) August 24, 2022

Vabbè le ultime due gliele hanno fatte facilissime per farli vincere #reazioneacatena — Giovanni (@IlMinotauro_) August 24, 2022













