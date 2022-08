Reazione a catena, campioni e Ultima Catena 27 agosto/ Flop per I Tre allo spiedo: web attacca gli autori

Reazione a catena, i Tre allo spiedo si confermano campioni nella puntata del 27 agosto

Reazione a catena chiude la settimana con la puntata di oggi 27 agosto su Rai1. In gioco tornano i nuovi campioni in carica, i Tre allo spiedo, che sfidano i Fritto misto, Donatella, Claudia ed Elio. La gara parte in favore proprio di questi ultimi, che si portano in vantaggio senza particolari problemi con il Caccia alla parola. Rimangono in vantaggio anche nei due giochi successivi, mettendo i campioni in carica in difficoltà.

La situazione varia poco fino al gioco decisivo per scegliere i nuovi campioni in carica. L’Intesa Vincente parte con i campioni in carica: i Tre allo spiedo incorrono in qualche difficoltà ma riescono a portare a casa un punteggio di 8 parole indovinate. Un risultato che i Fritto Misto non riescono a superare, concludendo con 5 parole indovinate. I tre allo spiedo dunque si confermano campioni.

Tre allo spiedo, dramma all’Ultima Catena: il web accusa “Era impossibile!”

È tempo di Ultima Catena per i Tre allo spiedo. Il montepremi ammonta a 94mila euro che dimezza già alla prima parola sbagliata: ‘diligenza’. Dimezza poi nuovamente e per ben due volte alla parola ‘macchina’. Gli errori continuano a raffica, portando i tre ragazzi a giocare per l’ultima parola con un montepremi di 184 euro che dimezza a 92 euro quando i ragazzi comprano l’ultima parola. I Tre allo spiedo riescono comunque ad indovinare l’ultima parola, vincendo 92 euro. Per il web, però, questa performance è stata un flop. Molti, tuttavia, hanno notato la grande difficoltà dell’Ultima Catena di oggi, trovandola impossibile da indovinare. Motivo per il quale non sono mancati attacchi agli autori di Reazione a catena.

Ecco l’Ultima Catena del 27 agosto:

Assalto

Diligenza

Coscienza

Esame

Scritto

Macchina

Passaggio

Prima

Avanti

Comando

Intimo

Stretto

Giro

L’Ultima parola:

Giro

MOVIMENTO

Corrente

Ma che parole sono stasera dai #reazioneacatena — Marty ♡ // HA VISTO LOUIS E NICCOLÒ (@martyxharry) August 27, 2022

#reazioneacatena e anche stasera gli autori fanno i funamboli — freebit (@fr33b1t) August 27, 2022













