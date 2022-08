Reazione a catena, i Tre allo spiedo oggi 27 agosto ancora campioni?/ Chi sono Alessandro, Francesco e Marco

Reazione a catena, i Tre allo spiedo sono i nuovi campioni: chi sono?

È stata una puntata ricca di colpi di scena quella di Reazione a catena andata in onda ieri 26 agosto su Rai1. Il pubblico ha dovuto salutare i Novanta e passa, i tre ragazzi 18enni che hanno incantato il pubblico in queste ultime puntate, per dare il benvenuto ai Tre allo spiedo. Loro sono Alessandro Romano, Francesco Martinelli e Marco Deviardi, tre giovani ragazzi che hanno mostrato sin da subito di poter dare filo da torcere ai campioni in carica. E così è stato.

Dopo un inizio di conoscenza col gioco, i Tre allo spiedo – nome che nasce da uno dei piatti tipici della loro città, Vicenza – hanno dato il tutto per tutto nel corso dell’Intesa Vincente, battendo i Novanta e passa nel loro cavallo di battaglia e diventando loro stessi i nuovi campioni di Reazione a catena.

I Tre allo spiedo contro i Novanta e passa: una sfida di ‘tempo’

Arrivati al momento dell’Ultima Catena, il gioco finale di Reazione a Catena, i Tre allo spiedo non sono però riusciti a concentrarsi, incorrendo in molti sbagli che hanno radicalmente dimezzato il montepremi a loro disposizione. Errore anche nell’ultima parola che non ha permesso loro di conquistare il loro primo montepremi. In attesa di scoprire qualcosa in più su questi tre nuovi campioni, il pubblico di Reazione a catena si è detto molto dispiaciuto dell’uscita di scena dei Novanta e passa. Ricordiamo infatti che l’Intesa Vincente di ieri si è conclusa per entrambe le squadre con un punteggio di 11 parole indovinate. È stato lo spareggio a decretare poi la vittoria dei Tre allo spiedo che hanno vinto per aver impiegato meno a dare la risposta.

