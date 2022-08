Reazione a catena, campioni e Ultima Catena 29 agosto/ I Tre allo spiedo quasi fuori poi…

Reazione a Catena, i Tre allo spiedo contro le Borghesine nella puntata del 29 agosto 2022

Ieri sono riusciti a conquistare 3mila euro e oggi i Tre allo spiedo tornano in gioco a Reazione a Catena per riconfermarsi campioni. Devono prima battere le Borghesine – Fabiola, Monica e Carla da Bisceglie, in Puglia – che si chiamano così perché vivono in un borgo sul mare. I tre allo spiedo riescono a porsi in vantaggio quasi da subito, arrivando ad accumulare al terzo gioco un premio di quasi 40mila euro.

Cambiano le cose nel gioco ‘Una tira l’altra’: le Borghesine infatti riescono ad ottenere l’ambito sorpasso, superano i campioni in carica, toccando i 50mila euro che diventano poi 86mila contro i 53mila dei rivali. Questo dà alle sfidanti 5 secondi in più per l’Intesa Vincente che bastano per pareggiare con i Tre allo spiedo (11 parole conquistate da entrambe le squadre).

Tre allo spiedo si riconfermano campioni di Reazione a Catena

È tempo dunque di spareggio per Le Borghesine e i Tre allo spiedo: le prime indovinano la parola in 5 secondi, i campioni in tre e si riconfermano tali. I Tre allo spiedo si riconfermano dunque campioni in carica a Reazione a Catena e portano all’Ultima Catena di oggi un montepremi di 96mila euro. I tre ragazzi commettono qualche errore, dimezzando in più occasioni il montepremi che arriva all’ultima parola a 3mila euro. I ragazzi dimezzano ulteriormente per comprare l’ultima parola che non serve però a vincere il montepremi. Nulla di fatto per i Tre allo spiedo che ritroveremo comunque nella puntata di domani.

Ecco l’Ultima Catena di oggi:

Novella

Maria

Sole

Canzone

Cover

Cellulare

Telefono

Rosso

Cardinale

Eminenza

Grigia

Nuvola

Memoria

L’ultima Parola:

Memoria

PALLIDA

Gheisha











