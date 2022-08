Reazione a catena, campioni e Ultima Catena 31 agosto/ Tre allo spiedo in crisi, poi fanno record!

Reazione a Catena, i Tre allo spiedo contro i Fermi tutti nella puntata del 31 agosto 2022

Parte al meglio la puntata del 31 agosto 2022 di Reazione a Catena per i campioni in carica. I Tre allo spiedo partono in vantaggio contro i nuovi arrivati, i Fermi Tutti – squadra composta da Gaspare, Vincenzo e Valeria. Nella Catena Musicale dominano Alessandro, Francesco e Marco che vengono raggiunti soltanto qualche giorno dopo ma per poco. Il divario tra le due squadre anzi si allarga non poco nel corso del gioco ‘Una tira l’altra’, dove i campioni arrivano a 89mila euro contro i 49mila dei Fermi Tutti.

Con i cinque secondi in più, i Tre allo spiedo si preparano dunque all’Intesa Vincente. A partire sono però i Fermi Tutti che indovinano 10 parole. Parte invece male l’Intesa Vincente dei campioni in carica, tra errori e parole non valide. I tre ragazzi vanno inizialmente in crisi ma si riprendono, conquistando alla fine ben 16 parole, sancendo un record.

I Tre allo spiedo ancora campioni:

Si arriva così all’Ultima Catena di questa sera. I Tre allo spiedo hanno accumulato il loro montepremi finora più alto: ben 135mila euro. La prova inizia molto bene visto che per tutto il primo giro non commettono alcun errore. Arrivano però nella seconda parte dell’Ultima Catena, al finire dei jolly a disposizione, portando i campioni a giocare per l’ultima parola con un montepremi di oltre 8mila euro che alla fine non riescono però a portare a casa.

L’Ultima Catena:

Bruciata

Terra

Mondo

Paese

Pancia

Sotto

Chiave

Punti

Due

Gambe

Coda

Ultimo

Nuovo

L’Ultima parola:

Nuovo

IMBALLATO

Motore











