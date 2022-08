Reazione a Catena, i Tre allo spiedo oggi 31 agosto ancora campioni?/ Forti o no? Il web si divide

Reazione a Catena, i Tre allo spiedo ancora campioni nella puntata di oggi 31 agosto?

Nuovo appuntamento oggi 31 agosto 2022 con Reazione a Catena che ritrova i Tre allo spiedo, confermatisi campioni in carica anche nella puntata in onda ieri su Rai1. Alessandro, Marco e Francesco se la sono vista ieri con i Poli Opposti. Partiti bene, questi ultimi hanno perso colpi nella parte finale della sfida, dando agli sfidanti 5 secondi in più per il gioco dell’Intesa Vincente che è stata infatti vinta da loro.

I Tre allo spiedo continuano dunque a confermare la loro bravura nel gioco dell’Intesa Vincente, tuttavia le cose sono andate diversamente arrivati al momento dell’Ultima Catena. Pur partendo con un montepremi di quasi cento mila euro, sono arrivati all’ultima parola con 192euro che non sono però riusciti a vincere. Colpa della poca concentrazione o di una Catena particolarmente ostica?

I Tre allo spiedo dividono i web: ecco perché

Finora i Tre allo spiedo sono riusciti a vincere il montepremi due volte. A quasi una settimana da quando hanno sottratto il posto di campioni ai Novanta e passa, i tre ragazzi non sono però mai riusciti ad arrivare alla fine con un montepremi alto, dunque anche le vincite sono state esigue. Un argomento di cui si è dibattuto in questi giorni anche sul web, tra gli appassionati di Reazione a Catena.

C’è chi infatti trova che i ragazzi non siano particolarmente abili, soprattutto nell’ultimo gioco, e chi invece accusa gli autori, ritenendo che le Catene siano ormai impossibili da indovinare e spesso anche ben poco coerenti. Non resta che scoprire se i Tre allo spiedo spezzeranno oggi questo ‘maleficio’.

