Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 9 settembre/ Gli Affiatati beffati sul finale!

Reazione a Catena, gli Affiatati contro i Ma ti pare nella puntata del 9 settembre 2022

Come previsto, la puntata di Reazione a Catena in onda oggi 9 settembre 2022 non è quella rimasta a metà ieri ma un appuntamento tutto nuovo che ritrova Gli Affiatati. Ieri è stato un successone per i campioni in carica (ecco cos’è accaduto a fine puntata!) e oggi tornano con la speranza di fare il bis. Gli Affiatati sfidano oggi i Ma ti pare – Vincenzo, Valentina e Noemi da Ladispoli e partono col turbo inserito, indovinando con facilità le prime parole. La partita poi si riequilibra, e sul finale gli sfidanti conquistano sia Zip che Zot, superando gli 80mila euro.

Blanco/ "Io non me l’aspettavo ma la gente mi ha apprezzato per quello che sono"

I Ma ti pare partono dunque con 5 secondi di vantaggio rispetto ai campioni in carica per l’Intesa Vincente. Gli Affiatati, alla fine di una prova non senza ostacoli, conquistano 9 parole. Numero che serve per battere gli sfidanti, che riescono ad indovinare solo 7 parole.

Reazione a Catena, gli Affiatati si confermano campioni

Gli Affiatati si confermano dunque campioni anche nella puntata di Reazione a Catena del 9 settembre 2022. Il trio arriva al gioco dell’Ultima Catena con un montepremi di 97mila euro. Si arriva così all’ultima parola con un montepremi di poco più di 24mila euro a causa di qualche errore. L’ultima parola scelta dai campioni è ‘Carrozza’ ma la parola esatta è ‘Capolista’. Gli Affiatati torneranno comunque in gioco nella puntata di domani 10 settembre su Rai1.

Martina Valdes, fidanzata di Blanco/ La dedica social: "amore bello"

L’Ultima Catena di oggi:

Albero

Frutto

Proibito

Vietato

Senso

Misura

Uomo

Quarto

Aprile

Pesce

Chirurgo

Opera

Prima

Ultima Parola:

Prima

CAPOLISTA

Collegio

LEGGI ANCHE:

Noyz Narcos/ Il rapper presto papà: Ludovica Melisurgo col pancino e l'ecografia di..

© RIPRODUZIONE RISERVATA