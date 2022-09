Reazione a Catena, Gli Affiatati oggi 9 settembre ancora campioni?/ Cos’è successo nella puntata interrotta

Reazione a Catena, Gli Affiatati oggi 9 settembre si riconfermano campioni?

Il pubblico di Reazione a Catena si chiede se oggi 9 settembre andrà in onda la puntata che ieri è stata interrotta a causa dell’edizione speciale del TG1 per la morte della regina Elisabetta II. Nel mezzo dell’Intesa Vincente, all’inizio della prova degli sfidanti, il programma è stato infatti interrotto per lasciare spazio all’informazione che ha poi preso posto per l’intera serata. Il pubblico, insomma, non sa come sia andata a finire la puntata dell’8 settembre. Possiamo qui svelarvi che Gli Affiatati si sono riconfermati campioni in carica.

Brad Pitt, a Venezia 79 arriva il divo tra gli influencer/ Fan in visibilio

L’Intesa Vincente si è conclusa con 7 parole indovinate per la squadra degli sfidanti contro le 13 conquistate dagli Affiatati che si sono riconfermati campioni e che dunque tornano in gioco anche nella nuova puntata. La puntata di ieri è stata resa disponibile su RaiPlay (Clicca qui per vederla), cosa che potrebbe significare che oggi su Rai1 andrà in onda una nuova puntata.

Federico Nicotera, strage di corteggiatrici a Uomini e donne/ Rischio chiusura trono?

Reazione a Catena, trionfo per Gli Affiatati: cos’è successo nella puntata dell’8 settembre

Rai1 potrebbe aver deciso di non rimandare in onda la puntata di ieri – essendo ora disponibile su Raiplay – a favore di un nuovo appuntamento con Reazione a Catena che, come detto, ritrova campioni gli Affiatati. Ma cos’è accaduto ieri all’Ultima Catena? I campioni hanno portato al gioco finale un montepremi di 114mila euro che, all’Ultima parola, si è dimezzato fino a 14mila euro. Gli Affiatati sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa, portando finalmente a casa un cospicuo montepremi. Oggi riusciranno a replicare lo stesso successo?

LEGGI ANCHE:

Giorgia Soleri hot: lato B in vista per mostrare i nuovi tatuaggi/ "Sono così, non ho tempo per i rimpianti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA