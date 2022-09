Reazione a Catena, i Tre allo Spiedo oggi 2 settembre ancora campioni?/ Il punto debole del trio

Reazione a Catena, i Tre allo Spiedo si riconfermano campioni anche oggi 2 settembre 2022?

Per la puntata del 2 settembre 2022 di Reazione a Catena, i Tre allo spiedo – arrivati oggi alla loro ottava puntata da campioni – hanno un solo obiettivo: conquistare il montepremi. Un obiettivo che al momento sono riusciti a centrare soltanto due volte e per un totale non altissimo (poco più di tremila euro). Finora, d’altronde, il gioco dell’Ultima Catena non ha regalato grosse soddisfazioni al trio di giovanissimo composto da Alessandro, Francesco e Marco.

Crisanti: "Con vaccino, stop distanziamento sociale"/ "Misura non più giustificata"

Nella puntata di ieri i Tre allo spiedo hanno affrontato le Parole Parole, squadra composta da Giusy, Camilla e Anna. La sfida si è rivelata subito a favore dei campioni in carica che non hanno avuto grosse difficoltà a porsi in vantaggio e a conquistare poi la vittoria a L’Intesa Vincente. L’intesa, d’altronde, tra i ragazzi non manca ma è forse un po’ di concentrazione a mancare sul finale.

Mila Suarez: "Non sono più l'ex fidanzata di Alex Belli"/ "Gianmarco Onestini? Dopo La Pupa e il Secchione…"

Reazione a Catena, un altro successo per il programma

Intanto l’avventura dei Tre allo spiedo a Reazione a Catena continua a tenere alta l’attenzione del pubblico di Rai 1. Il game show condotto da Marco Liorni infatti continua ad essere il programma leader del preserale italiano. La puntata dell’1 settembre di Reazione a Catena, caratterizzata dalla sfida tra i Tre allo spiedo e le Parole Parole, ha raggiunto ottimi numeri in fatto di ascolti. Basti pensare che ad assistere al game show di Rai 1 sono stati circa 3.71 milioni di appassionati, con uno share di oltre il 27%. Numero che battono di gran lunga quelli del competitor Caduta Libera.

LEGGI ANCHE:

Selvaggia Lucarelli e Maria Grazia Cucinotta, scontro social/ "Ho un nome..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA