Reazione a catena, i Tre allo spiedo oggi 3 settembre ancora campioni?/ Successo per Mario Liorni

Reazione a catena, i Tre allo spiedo si confermano campioni nella puntata del 3 settembre 2022?

Nona puntata da campioni per i Tre allo spiedo. Oggi 3 settembre 2022 la nuova puntata di Reazione a catena li ritrova in gara, pronti a tentare il colpaccio. Alessandro, Francesco e Marco dalla provincia di Brescia hanno infatti ancora un obiettivo da raggiungere: quello di conquistare un cospicuo montepremi. Finora, infatti, le cose non sono andate nel migliore dei modi e, pur mostrando grande abilità in alcuni giochi, l’Ultima Catena si è sempre dimostrato fino ad oggi per loro un momento ostico.

Questa sera i Tre allo spiedo – finora maestri nel gioco dell’Intesa Vincente – tenteranno non solo di riconfermarsi campioni, ma anche di superare L’Ultima Catena, indovinando l’Ultima Parola. Ricordiamo che ci sono riusciti solo due volte, conquistando due montepremi non particolarmente altri. Riusciranno questa sera nell’impresa?

Reazione a catena, successo per Marco Liorni

Intanto Reazione a Catena riconferma i suoi ottimi ascolti, battendo ancora il competitor Caduta Libera. Merito anche di Marco Liorni, conduttore che di recente ha ricevuto parole di stima da Mauro Coruzzi nella rubrica che cura su DiPiùTv. Di lui Platinette ha detto: “Per vederlo tra i ‘grandi’ della televisione gli mancherebbe giusto una prova da padrone di casa in prima serata…” definendo Marco “bravo e pacato”. E proprio in merito a Reazione a Catena, il giornalista ha aggiunto: “Liorni ha dato una bella spinta al gioco e non è marginale il fatto che lui, eccellente professionista, abbia una dizione della lingua italiana praticamente perfetta”.

