Reazione a Catena, Le Spartane oggi 15 ottobre ancora campionesse?/ L’allarme per l’Ultima Catena

Reazione a Catena, Le Spartane si riconfermano campionesse nella puntata del 15 ottobre 2022?

Nuovo appuntamento con Reazione a Catena oggi 15 ottobre 2022. È una settimana molto movimentata quella che sta per concludersi per il programma condotto da Marco Liorni. Il game show ha infatti visto succedersi vari campioni in soli pochi giorni. Prima le Cri Cri, il cui percorso non è stato dei migliori; poi sono arrivate le Spartane che ieri hanno tuttavia rischiato di essere battute all’Intesa Vincente e sono riuscite a riconfermarsi campionesse solo grande ad un’ammonizione degli autori che ha reso nulla l’ultima risposta esatta degli sfidanti.

Oggi Le Spartane tornano dunque in scena a Reazione a Catena nella speranza di riuscire a conquistare il loro primo montepremi. Finora, infatti, le tre non hanno beccato alcuna delle ultime parole. Da molti giorni ormai possiamo dire che non c’è stata vincita nello show di Marco Liorni.

Reazione a Catena, ancora polemiche per l’Ultima Catena

Va comunque detto che le Ultime Catene di questi giorni non sono state delle più semplici. Alcune sono state particolarmente ostiche nella parte iniziale, portando i campioni in carica a commettere molti errori, dimezzando dunque il montepremi varie volte. In altri casi la Catena si è invece rivelata abbastanza semplice ma una volta arrivati all’ultima parola le cose sono drasticamente cambiate, ponendo il trio di fronte ad associazioni più che complicate o, addirittura – come ha spesso accusato il pubblico a casa – improbabili. Sarà così anche questa sera o le Spartane riusciranno a spezzare questa ‘maledizione’?

