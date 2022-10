Reazione a Catena, Le Tre e un quarto: “Ecco perché abbiamo abbandonato”/ Chi sono le nuove campionesse

Reazione a Catena, Le Centoundici sono le nuove campionesse dopo l’addio delle Tre e un quarto

La puntata di Reazione a Catena del 6 ottobre ha avuto per il pubblico a casa un grande colpo di scena. Le Tre e un quarto, campionesse da ormai 20 giorni, hanno abbandonato il programma, lasciando quindi spazio ad una sfida tra due squadre del tutto inedite. A trionfare tra le due contendenti sono state Le Centoundici: si tratta di Alessandra e Flavia (che sono mamma e figlia), e Chiara che è amica di Flavia. Centoundici è la somma delle loro età.

Fredella: "Minacce di morte a Ciacci? Al bullismo non si risponde col bullismo"/ "Reagire così è da cretini!"

Le ritroveremo nella puntata di Reazione a Catena del 7 ottobre, dove tenteranno di conquistare il montepremi ieri purtroppo sfumato. Le Centoundici sono infatti riuscite a conservare all’Ultima Catena ben 51mila euro che poi però non hanno conquistato. Come se la caveranno oggi?

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto rompono il silenzio dopo l’abbandono

Tornando alle Tre e un quarto, il loro abbandono ha spiazzato tutti i telespettatori di Reazione a Catena. Ma qual è il vero motivo del loro addio? Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Carolina Iandanza, una delle Tre e un quarto, ha spiegato: “È stata una decisione molto sofferta ma inevitabile. Letizia ha l’obbligo di frequentare l’università e, se fossimo rimaste a Napoli per continuare il programma, avrebbe perso l’opportunità della borsa di studio. Molti ci considereranno matte per questa scelta ma gli impegni di studio sono più importanti. Abbiamo vinto circa 76 mila euro a testa e la nostra partecipazione è andata al di là delle più rosee aspettative”. Infine ha aggiunto: “Quando Marco Liorni ha appreso la notizia che poi ha dato in diretta, è rimasto sorpreso ma ha compreso le nostre ragioni”. Il pubblico spera però di poterle ritrovare presto in studio.

Rita Dalla Chiesa vs Lilli Gruber/ "Non fa parlare chi non la pensa come lei"

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi single o fidanzata con Gianluca Benincasa?/ Lui commenta il flirt con Edoardo al GF Vip…

© RIPRODUZIONE RISERVATA