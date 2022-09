Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 27 settembre ancora campionesse?/ “Penalizzate!”: web attacca

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 27 settembre si riconfermano campionesse?

Continuano a macinare record Le Tre e un quarto, le campionesse in carica di Reazione a Catena che nella puntata di ieri hanno conquistato un altro montepremi. Letizia, Elisa e Carolina tornano in gioco anche nella puntata di oggi 27 settembre 2022 condotta come sempre da Marco Liorni e in onda su Rai1 dalle 18.45 circa. Le tre studentesse ieri se la sono vista con i Tre al bar, tre giovani ragazzi che hanno provato a fermare la loro scalata senza, tuttavia, riuscire nell’impresa.

Ciacci "Lite Elettra-Ginevra Lamborghini? Passo falso con il management/ Svela il perchè Al GF Vip 2022…

D’altronde è proprio di impresa che si parla ormai: le Tre e un quarto si sono confermate campionesse per ben 14 puntate consecutive e mirano a fare ancora di più, partendo dal riconfermarsi anche nell’appuntamento di questa sera. Ieri, dopo una buona prova all’Intesa Vincente, sono riuscite a concludere una nuova Ultima Catena, aggiudicandosi il montepremi.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati/ "Decisione comune. La nostra famiglia…"

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto penalizzate? Polemica dal web

Il montepremi vinto ieri è stato però dimezzato più volte a causa di una serie di errori delle campionesse. C’è però da dire che sul web non mancano critiche e non per le tre studentesse ma, ancora una volta, per gli autori del programma. Colpa di associazioni ieri ritenute poco valide, tanto che c’è chi scrive: “Ste ragazze derubate di metà montepremio con quell’accostamento senza e meno”; e chi meglio specifica “Io andrei dagli autori, che non sanno più cosa inventarsi(picchio-meno?!)e gentilmentemi faccio dare il doppio del montepremi perché con Meno e Filo era più giusta SEGNO!” Non resta che scoprire come se la caveranno oggi.

"Elenoire Ferruzzi, altro che buona"/ L'affondo di Raffaello Tonon: "Sta stancando"

Io andrei dagli autori, che non sanno più cosa inventarsi(picchio-meno?!)e gentilmentemi faccio dare il doppio del montepremi perché con Meno e Filo era più giusta SEGNO!!!a’mbriachi!!!! #reazioneacatena — Daniele (@Sunsetphantom) September 26, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA