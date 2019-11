Rebecca De Pasquale/ La trans ‘ex-monaco’: “non mi sposerò” (Live Non è la d’Urso)

Rebecca De Pasquale sarà (forse) ospite di Live Non è la d’Urso, dietro le sfere dello show. “Sono nato Sabatino, ho pensato di voler vivere da don Mauro, ho capito di essere semplicemente Rebecca”: con queste semplicissime parole, l’ex gieffina ha voluto sintetizzare il suo complesso percorso di vita nel momento del suo ingresso nella casa del Grande fratello nel 2015. “La formula migliore per descrivere la mia vita è: il coraggio dei cambiamenti!” è la sua frase simbolo. Dopo averla vista nella Casa più spiata d’Italia, spazio per Ciao Darwin 6 e alcune ospitate nei programmi di Barbara d’Urso. Rebecca nasce Sabatino in quel di Eboli e, dopo le medie comincia a lavorare come commesso. A 16 anni entra nel monastero di Montecassino come monaco benedettino. Dopo il noviziato diviene don Mauro, si diploma al liceo scientifico e studia canto al Conservatorio per cinque anni, ottenendo il diploma di canto lirico. A 21 anni abbandona il convento e confida ai suoi genitori la sua omosessualità.

Rebecca De Pasquale ospite di Live Non è la d’Urso?

Rebecca De Pasquale, parla del suo coming out e della comprensione dei suoi: “La mia famiglia mi ha capita e mi ama, quindi del giudizio degli altri non mi importa niente”. Rebecca ha lavorato nel coro del Teatro Verdi di Firenze e ora è una casalinga felice: “È la mia grande passione: mi piace cucinare, stirare, lavare i panni a mano, curare il mio giardino, prendermi cura dei miei animali. Adoro le cose di un tempo: ascoltare gli anziani, tenere vive le tradizioni, condividere la tavola con gli amici, mi piace donare serenità”. Lo scorso agosto, intervistata da Manila Gorio, ha parlato della sua transessualità e l’amore: “Sono sette anni d’amore, una rottura di specchio. La crisi del settimo anno c’è. Mi sto per lasciare. Può essere di sì o di no, non c’è più complicità. Comunque se mi lascio io voglio qualcuno come un muratore o un carpentiere, qualcuno di rozzo e rude. Sicuramente non penso di sposarmi. Dopo i confetti nascono i difetti, quindi direi di no. Con Massimo c’è affetto, è una brava persona”. Vedremo se stasera sarà ospite di Live Non è la d’Urso in onda su Canale 5.

