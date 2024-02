Rebecca Staffelli e il matrimonio con Alessandro Basile: “L’ho chiesto io, lui ha detto…”/ “Non aspetto più!”

Grande Fratello 2024, Rebecca Staffelli si sposa: il racconto della proposta

Il weekend appena trascorso è stato davvero speciale per Rebecca Staffelli, che con il fidanzato Alessandro Basile è pronta a coronare la loro storia d’amore con il passo più importante: il matrimonio. L’inviata social del Grande Fratello 2024 ha infatti voluto fare una romantica proposta di nozze a sorpresa al suo compagno, per l’occasione bendato, con tanto di anello. A seguire, ha condiviso il video del momento sul proprio profilo Instagram, presto inondato di like e messaggi da parte dei fan.

Il dolcissimo momento è stato ricordato anche al Grande Fratello 2024 da Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera. Interpellata dal conduttore sull’argomento, la figlia di Valerio Staffelli ha spiegato com’è nata l’idea della proposta: “Ale, il mio compagno, mi ha fatto la proposta tre anni fa, poi è arrivata la pandemia e tutte le difficoltà. Ho deciso invece adesso di fargliela io: perché no?“. A seguire, ha sottolineato che siamo nel 2024 e che non deve essere sempre necessariamente l’uomo a fare la proposta alla donna, ma che può capitare anche il contrario.

Rebecca Staffelli e il matrimonio con Alessandro Basile: “Probabilmente quest’estate“

Rebecca Staffelli è raggiante al Grande Fratello 2024 e, parlando di questo fatidico passo che si appresta a compiere con il fidanzato Alessandro Basile, ammette: “È un’emozione meravigliosa che abbiamo l’onore di provare noi donne, e io ho voluto farla provare anche a lui“. Alfonso Signorini è elettrizzato di fronte al grande gesto della sua inviata social e, curioso di conoscere ulteriori dettagli sul fatidico giorno, le domanda quando si sposeranno.

La Staffelli a quel punto risponde: “Probabilmente quest’estate. A questo giro vorrei farla cotta e mangiata, non aspetto più“. La sua intenzione, dunque, non è quella di aspettare anni né di farsi ostacolare da eventuali difficoltà: il matrimonio avverrà entro l’anno, anche se una data non è ancora stata stabilita.

