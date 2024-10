Alessandro Basile è uno degli ospiti della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin che andrà in onda domenica 20 Ottobre 2024. Alessandro è unito dal 2018 con Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, storico inviato della trasmissione Striscia La Notizia. I due hanno un forte legame, andiamo a sapere come si sono conosciuti e le ultime sulla storica coppia.

L’ex Uomini e Donne pugliese e la giovane influencer si sono conosciuti in una discoteca e come dichiarato da quest’ultima è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due hanno 15 anni di differenza, ma l’età sino ad ora non è mai stato un problema e il loro rapporto sta affrontando i percorsi naturali di tutte le coppie. Rebecca raccontò recentemente a Verissimo come i due si sono incontrati e come Alessandro fece letteralmente di tutto per conquistarla.

“Il bello mi ha sempre colpito” e anche in questo caso Rebecca non è rimasta indifferente con i due che sono legati da ormai sei anni. Due anni dopo, era il 2020, Alessandro fece la proposta di matrimonio che la ragazza confermò sui social con un’emozionante “Ho detto si”, e lo scatto mentre indossa l’anello di fidanzamento.

Alessandro Basile e Rebecca Staffelli, il motivo del rinvio al matrimonio

Era il 2020 quando c’è stata la proposta ma paradossalmente nonostante quest’ultima i due ancora devono sposarsi. Nel corso degli anni ci sono stati vari slittamenti, a partire dalla Pandemia ma negli anni situazioni lavorative o motivi esterni hanno portato a diversi rinvii, l’ultimo arrivato quest’anno ed è stata proprio Rebecca ai microfoni di Chi a svelarne il motivo.

“Stavamo organizzando il matrimonio ma in questi mesi abbiamo trovato la casa dei sogni e l’abbiamo comprata. Credo che questo leghi altrettanto due persone e stiamo iniziando a scrivere il nostro percorso insieme. La casa rispecchia in tutto e per tutto sia me che Alessandro”, ha spiegato la giovane donna. Dopo il Covid, impegni lavorativi e altre motivazioni, stavolta è il turno della casa ma la ragazza ha voluto rassicurare spiegando che non c’è nulla davvero dietro:

“Vorremmo goderci questo momento senza distrazioni, poi pensare alle nozze. Ci piace vivere le nostre avventure nel pieno della nostra emotività e nessuno ci corre dietro. Pian piano, con calma, facciamo e faremo tutto”. I due restano molto legati e costantemente sui propri social – oltre a pubblicare foto inerenti al lavoro – pubblicano scatti insieme.