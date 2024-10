Rebecca Staffelli, chi è: la conduttrice parla degli attacchi ricevuti

Oggi domenica 20 ottobre 2024 a Verissimo di Silvia Toffanin tornerà in studio anche Rebecca Staffelli, volto social del Grande Fratello accompagnata da Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, le due opinioniste del reality condotto da Alfonso Signorini. Già in passato Rebecca Staffelli ha fatto tappa a Verissimo, soffermandosi sulle critiche ricevute in passato, i pregiudizi riguardo al padre Valerio che da anni lavora nel mondo dello spettacolo: “È normale sentire delle critiche, ma io conosco il mio percorso. Mi rendo conto che il pregiudizio sia difficile da allontanare, anche perché è umano: viene d’istinto pensare di una persona con un cognome famoso che ricopra un certo ruolo per il suo cognome appunto” le parole della figlia d’arte nel salotto di Silvia Toffanin.

Critiche che però Rebecca Staffelli ha cercato di accogliere in maniera equilibrata, sottolineando come non si possa sempre piacere a tutti.

Rebecca Staffelli pronta per il matrimonio con Alessandro Basile

Presto per la figlia di Valerio, Rebecca Staffelli, arriverà il momento di convolare a nozze con il suo storico fidanzato Alessandro Basile, dopo qualche rinvio per questioni organizzative che ovviamente non ha compromesso niente nel loro rapporto. “Ci piace vivere appieno le nostre avventure emotive, non ci corre dietro nessuno, piano piano, con calma, facciamo e faremo tutto” le parole di Rebecca Staffelli che ha dunque ritirato l’allarme sul nascere e ha parlato anche della possibilità di mettere al mondo un figlio.

La coppia ha infatti deciso di investire nella casa dei sogni, con Rebecca Staffelli e Alessandro Basile che non hanno certo rinunciato al loro sogno d’amore: “La casa rispecchia me e Alessandro, sarà la nostra oasi immersa nella natura” aveva raccontato la figlia d’arte tra le colonne del magazine Chi. E chissà che già nel corso dell’intervista di questo pomeriggio a Verissimo Rebecca Staffelli non possa concedere qualche nuovo aggiornamento sui preparativi alle nozze, già annunciate.