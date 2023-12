Rebecca Staffelli, parole al miele per Fiordaliso/ “Il Natale lo passerei con lei perché…”

Grande Fratello 2023, Rebecca Staffelli: “Ricordo il Natale del 2021 perché…“

In occasione di questo Natale i protagonisti del Grande Fratello 2023, da Alfonso Signorini a Cesara Buonamici, sino ai concorrenti, si sono raccontati sulla rivista Chi e hanno svelato i ricordi più belli delle feste, cosa avrebbero voluto ricevere e con chi avrebbero voluto trascorrere questa giornata speciale. Anche Rebecca Staffelli ha aperto il suo cuore e, ai microfoni del settimanale, ha rivelato qual è stato il Natale di cui conserva un ricordo positivo, legato soprattutto alla sua famiglia e all’amore per il fidanzato Alessandro Basile.

“Ricordo il Natale del 2021 perché io e il mio fidanzato, Alessandro, abbiamo unito le nostre famiglie. Come regalo spero di trovare tanta salute, felicità, serenità, condivisione“, confessa il giovane volto del piccolo schermo, che nel reality veste i panni di inviata social.

Ma, nel breve intervento nel corso dell’intervista a Chi, Rebecca Staffelli ha anche svelato, ironicamente: “Se dovessi chiedere una cosa materiale vorrei uno sgabello più comodo in studio ma, in realtà, ci sono legata e non lo cambierei“. Infine, l’inviata social del Grande Fratello 2023 rivela anche con quale dei concorrenti di questa edizione avrebbe voluto trascorrere questa giornata di festa. La speaker radiofonica non ha alcun dubbio: “Il Natale lo passerei con Fiordaliso perché è sincera ed educata“.

L’inviata social nutre così una profonda ammirazione per la cantante. Discorso opposto, invece, per colei che è stata una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione: Sara Ricci. Nei confronti dell’attrice, infatti, la Staffelli ha espresso un giudizio negativo, diversi giorni fa, per mezzo social: “Sono un po’ scioccata dall’atteggiamento da diva e altezzoso di Sara. Non mi ha fatto impazzire. Trovo sia poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te, ho un’immagine e una carriera alle spalle e quindi non puoi capire’. Un po’ meno“.

