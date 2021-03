Red 2/ Video, su Rai 2 il film con Bruce Willis e John Malkovich (oggi, 22 marzo)

Red 2 va in onda oggi, 22 marzo, su Italia 1. La messa in onda della pellicola avverrà a partire dalle ore 21.20. Questa opera cinematografica appartiene al genere dei lungometraggi d’azione. Gli attori principali di questa pellicola sono Mary-Louise Parker, Bruce Willis, John Malkovich e Helen Mirren. Red 2 è stato quindi prodotto e distribuito nelle varie sale cinematografiche a partire dall’anno 2013. Il regista di questo film d’azione è appunto Dean Parisot. Quest’ultimo è celebre per aver vinto l’Oscar nel 1989 grazie al cortometraggio The Appointments of Dennis Jennings.

Inoltre è famoso per aver diretto la serie Detective Monk. Le musiche di questa pellicola sono state realizzate da Alan Silvestri, che ha vinto tre Grammy Award. L’attore Bruce Willis ha recitato anche in Split, Armageddon e nel Giustiziere della notte, mentre Malkovic ha interpretato un ruolo nelle pellicole La maschera di ferro e in Un matrimonio.

Red 2, la trama del film

Sulla trama di Red 2, bisogna dire che il protagonista della pellicola è sempre Frank Moses, che è un ex agente della CIA. Questi ha completamente cambiato vita e si sta godendo la sua nuova esistenza al fianco della bellissima compagna Sarah Ross. Un giorno l’agente incontra un amico di vecchia data che si chiama Marvin Boggs. Quest’ultimo avverte Frank che la sua vita è in pericolo. Nonostante gli avvertimenti di Marvin, Moses si rifiuta categoricamente di pensare al peggio. Ad un tratto Boggs muore a causa di un’esplosione che colpisce la sua auto. A causa di questo terribile evento, Frank non può più ignorare il fatto che la sua vita sia realmente in pericolo.

In seguito, l’FBI decide di interrogare Moses sulla morte di Marvin, ma l’incontro viene interrotto da Jack Horton che prende in d’assalto l’agenzia. Horton cerca di farsi dire da Moses alcune preziose informazioni su una testata nucleare piazzata in Russia nel corso della Guerra Fredda. Frank e Sarah stanno per morire, a causa di Jack, ma all’ultimo momento interviene Marvin, che ha finto di essere morto, il quale salva la vita ai suoi due amici.

Braccati da Horton e dai servizi segreti, che credono che loro siano dei terroristi, i tre fuggono a Parigi. Successivamente, però, l’FBI riesce a contattare Frank e a farlo prigioniero. Moses viene quindi condannato a morte per terrorismo. In seguito, Frank riuscirà a dimostrare la sua innocenza e a fuggire allora lontano con la sua bellissima fidanzata Sarah.

