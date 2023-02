Red2/ Il film sequel di Red in onda oggi domenica 26 febbraio su Italia 1

Red 2, film di Italia 1 diretto da Dean Parisot

Il film Red 2 andrà in onda oggi domenica 26 febbraio alle ore 21,20 su Italia 1. La pellicola è del 2013 ed è a metà tra la commedia e l’azione. Si tratta del sequel del film Red del 2010 ed è ispirato all’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner. La regia della pellicola è di Dean Parisot, che ha preso il posto di Robert Schwentke, regista del primo film, mentre la sceneggiatura è stata affidata ad Erich e Jon Hoeber. Il film Red 2 è stato prodotto negli Stati Uniti dalla DC Entertainment e distribuito in Italia da Universal Pictures.

Rancho Notorious/ Il film western in onda oggi domenica 26 febbraio su Rete 4

Il cast del film Red 2 ha confermato quello del primo capitolo, infatti comprende gli attori: Bruce Willis, Mary- Louise Parker, John Malkovich, Helen Mirren oltre a Catherine Zeta Jones, Brian Cox, Anthony Hopkins e Lee Byung-hun. Le musiche di Red 2 sono affidate ad Alan Silvestri, celebre compositore e autore di colonne sonore importanti quali Forrest Gump e Polar Express, per le quali è stato insignito del premio Oscar. Il film Red 2, girato nelle città di Montréal, Parigi e Londra, ha una durata complessiva di 116 minuti.

Il Padrino - Parte II/ Su Rete 4 il film con Al Pacino e Robert De Niro

Red 2, la trama del film

Nel film di Italia 1 Red 2, il protagonista rimane Frank Moses, ex agente della Cia che desidera solo godersi la vita insieme alla sua compagna Sarah Ross. Il suo amico fidato Marvin, tuttavia, lo mette in guardia circa l’imminente pericolo che sta per verificarsi, ma Frank è incapace di pensare al peggio. Gli eventi precipitano quando il suo amico perde la vita a causa dell’esplosione della sua macchina, e a quel punto l’ex agente comprende di essere diventato un bersaglio. Gli agenti federali interrogano Frank circa la morte del suo amico, ma durante l’interrogatorio vengono interrotti da un uomo che assale la sede dell’agenzia. L’intento dell’uomo è quello di ottenere importanti informazioni circa una testata nucleare dal nome Notte Fonda che gli ex agenti piazzarono in Russia durante la Guerra Fredda.

Ruby Red/ Su Italia 1 il film con Uwe Kockisch

Intanto Boggs, che aveva simulato la sua morte, salva la vita all’ex agente e alla sua fidanzata e i tre fuggono a Parigi, in quanto sono perseguitati dai servizi segreti convinti che stiano progettando un attentato terroristico. A Parigi riescono a recuperare i fascicoli che riguardano l’inventore di Notte fonda, Bailey, il quale adesso si ritrova rinchiuso in un manicomio di Londra. Dopo essere riusciti ad evitare la spia russa Petrokova e aver convinto la potente signora Winslow ad aiutarli, riescono a interrogare Bailey. Purtroppo Moses e Boggs sono ignari del fatto che Bailey è complice dei loro nemici e pertanto ha intenzione di metterli a tacere. Con l’arrivo dei federali la situazione si complica ulteriormente, perché Moses viene arrestato e condannato all’esecuzione. La signora Winslow riesce a liberarlo e i tre fuggono al sicuro, cercando di evitare l’irreparabile e di rimanere vivi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA