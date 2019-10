Reddito di Cittadinanza, oggi pagamento ottobre/ Sussidio sospeso a 100mila famiglie

Il giorno consueto per il pagamento del Reddito di Cittadinanza ai vari percettori è il 27 del mese ma per la concomitanza della domenica, il Governo ha posposto ad oggi l’erogazione del sussidio di aiuto al lavoro a tutti i destinatari. Attenzione però, come già segnalato dall’INPS nelle scorse settimane non tutti riceveranno in questo mese il sussidio con la card RdC che dunque non verrà ricaricata. Il motivo è semplice: visto che non tutti hanno integrato la domanda di richiesta dl Reddito di Cittadinanza, l’INPS ha deciso di neutralizzare le ricariche del mese di ottobre fino all’avvenuto completamento della documentazione. Tale stop al Reddito riguarderà una famiglia su dieci, circa 100mila nuclei dei 943mila che attualmente ricevono il sussidio. Secondo l’Istituto, la mancata integrazione della domanda dopo i primi 6 mesi transitori garantiti per legge impedisce sia l’erogazione e sia il recupero degli arretrati qualora venisse completata la documentazione e dunque ripresa l’attività di pagamento mensile della misura di contrasto alla disoccupazione.

REDDITO DI CITTADINANZA: ECCO CHI NON RICEVE IL SUSSIDIO DI OTTOBRE

Come già avevamo riportato negli scorsi giorni, l’Inps ha inviato un sms a 520mila famiglie beneficiarie del reddito o della pensione di cittadinanza: alla richiesta mossa, “solo” l’80% della platea ha risposto positivamente completando la domanda di richiesta, mentre circa 1000mila famiglie non hanno attivato alcun cambiamento. Di queste, sempre secondo dati Inps, la metà sarebbero extracomunitarie (circa 53mila): per questo motivo il sussidio verrà sospeso per questi percettori, con un risparmio netto e immediato di circa 2 miliardi di euro per le casse dello Stato. Durante l’iter di conversione in legge da parte del Parlamento – avvenuto dopo il “Decretone” siglato da M5s e Lega in merito a Reddito e Quota 100, alcuni parametri hanno subito modifiche per evitare domande di Rdc da parte dei “furbetti”. Per questo motivo l’Inps aveva concesso 6 mesi di tempo per richiedere le integrazioni ma ora la scadenza è giunta e alcun non si sono ancora adeguati. Con l’introduzione dei nuovi requisiti, lo Stato risparmia 2 miliardi che potrebbero anche aumentare nel 2020 grazie anche ai controlli della Guardia di Finanza e «alle prime sanzioni per chi si sottrae al percorso di reinserimento al lavoro», riporta l’Ansa.

