Reese Witherspoon divorzia da Jim Toth/ In ballo un accordo da 1 miliardo di dollari

L’attrice inglese Reese Witherspoon ha recentemente concluso l’accordo di divorzio dal marito Jim Toth, imprenditore e uomo d’affari americano. L’annuncio è stato dato direttamente dall’attrice sui suoi profili social, pubblicando un post firmato da entrambi. “È con molta cura e considerazione che abbiamo preso la decisione di divorziare. Abbiamo trascorso tanti anni meravigliosi insieme [e] la nostra più grande priorità è nostro figlio e tutta la nostra famiglia, mentre affrontiamo questo nuovo capitolo”.

Alcune fonti vicine alla (ex) coppia composta da Reese Witherspoon e Jim Toth hanno parlato di una latente crisi ch andava avanti almeno dal 2021, scaturita soprattutto dalla crisi di mezza età che l’imprenditore starebbe attraversando. Sarebbero, riferiscono le fonti citate dal Sun, stati legati solamente per il bene del figlio, decidendo però ora di raggiungere un accordo per la separazione, che includa anche la co-genitorialità per il figlio Tennessee. In ballo, riferisce ancora il tabloid britannico, tra Reese Witherspoon e Jim Toth ci sarebbe un accordo da circa 1 miliardo di sterline, l’unica cosa che è riuscita a sbloccare la situazione fredda e complicata tra gli ex coniugi.

Reese Witherspoon e la relazione con Jim Toth

Reese Witherspoon sposò Jim Toth nel 2010, quando lui era ancora impegnato come agente delle star, mentre lei stava già cavalcando l’onda della fama, in una cerimonia che vedeva tra gli invitati tutti i più grandi di Hollywood. Disse di sentirsi “molto fortunata” ad aver conosciuto un uomo come Toth, che accettò anche di buon grado i rapporti con i figli dell’attrice, Ava e Deacon, avuti dalla precedente relazione con Ryan Phillippe (da cui è divorziata nel 2007).

Tra Reese Witherspoon e Jim Toth sembrava procedere tutto a gonfie vele, soprattutto dall’immagine che davano della loro relazione sui social media, portandoli a fondare assieme (per poi venderla) la casa di produzione Hello Sunshine. Tutto questo, oltre al successo cinematografico smisurato, hanno reso l’attrice la più pagata nel mondo di Hollywood, con un bilancio netto al 2021 (secondo Forbes) di oltre 330 milioni di dollari. E proprio attorno alla carriera di Jim Toth si sarebbero concentrate le preoccupazioni di Reese Witherspoon, che ha prima visto l’azienda in cui lavorava il marito fallire, e poi lui attraversare una crisi di mezza età. Lei, raccontano le fonti del Sun, non ha più visto in lui la sicurezza e le emozioni che provava 11 anni fa, portandola alla difficile decisione.

