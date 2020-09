REFERENDUM 2020 TAGLIO PARLAMENTARI/ Diretta risultati: sì o no, exit poll, affluenza

Dalle ore 7 alle 15 è ancora possibile votare per il Referendum costituzionale 2020 sul taglio dei parlamentari: dopo la prima giornata di votazioni ieri, con affluenza finale sopra il 30%, la sfida lanciata dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico (con decisi distinguo, ndr) vede ancora qualche ora prima dei risultati in diretta dalle ore 15 in poi (con anche i primi exit poll subito dopo la chiusura delle urne). Il tema è sempre lo stesso, la firma per la modifica degli articoli 56, 57 r 59 della Costituzione che arriverebbe a tagliare 345 parlamentari dalla prossima Legislatura: da 630 a 400 deputati alla Camera, da 315 a 200 senatori a Palazzo Madama. Si chiede agli italiani di confermare la volontà della legge votata in parlamento da Pd-M5s-FI-FdI-LeU (ma ora non più appoggiata da Forza Italia, che lascia libertà di voto all’elettorato): con il Sì al Referendum la legge verrebbe subito approvata dalla prossima legislatura, con il No invece il Parlamento continuerebbe ad avere 945 parlamentari come avvenuto fino ad oggi. In entrambi i casi sarà un messaggio molto importante lanciato al Governo Conte-2 che – assieme a Regionali e Comunali – prospetta possibili scenari post-voto che vanno dal rimpasto alla “spallata” del Cdx fino al semplice proseguire della legislatura. Ieri andando al proprio seggio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato «Se ho votato bene? In scienza e coscienza. Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. Quindi, c’è sempre l’auspicio per qualsiasi tipo di votazione, per qualsiasi tipo di referendum, abrogativo, costituzionale, una partecipazione dei cittadini».

REFERENDUM COSTITUZIONALE SENZA QUORUM: IL NODO AFFLUENZA

In attesa dei dati finali sul Referendum 2020, occorre ricordare che la votazione sul taglio dei parlamentari riguarda un referendum confermativo, ovvero che conferma/respinge una modifica costituzionale già approvata dal Parlamento. Per questo motivo, a livello di Costituzione, non serve alcun quorum che “validi” il voto: il risultato sarà valido a prescindere dal numero di voti espressi. Resta comunque importante il dato dell’affluenza anche per capire – in relazione al risultato finale – quale sia stato l’interesse dei cittadini davanti ad una legge da anni annunciata dal Movimento 5 Stelle e sulla quale il Governo giallorosso vi ha scommesso l’iniziale patto di alleanza nell’estate 2019. Ieri nella prima parte delle votazioni si è ampliata la forbice di affluenza al Referendum tra le Regioni al voto per le Regionali (Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia) e le altre: citando i dati di YouTrend, alle ore 19 le 7 regioni con regionali segnavano il 34,2% mentre le restanti 13 regioni “calavano” al 27,3% rispetto alla media finale del 29,9%. Il dato definitivo dell’affluenza per il referendum si è attestato alle ore 23 di ieri al 39,38%.

COME SI VOTA REFERENDUM 2020: IL QUESITO

Il quesito che si trova sulla scheda elettorale del Referendum costituzionale 2020 vede la seguente dicitura: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?». Nel caso di referendum abrogativo invece si avrebbe un atto singolo con il quale si abroga una legge in vigore e per il quale è previsto un quorum di partecipazione minima come forma di garanzia: nel caso del Referendum 2020 tutto questo non avviene e dunque non servirà alcun quorum. Capire infine come si vota è compito assai più semplice: nella casella SÌ si sceglie di confermare la legge voluta dal Movimento 5 Stelle, con la casella NO invece si rifiuta la legge costituzionale facendo rimanere immutati i 630 deputati e 315 senatori. I risultati arriveranno dopo lo spoglio elettorale che comincerà immediatamente alle ore 15 di lunedì, con la diretta live anche qui sul Sussidiario.net che si aggiornerà di pari passo ai primi exit poll e i dati finali.



