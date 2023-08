“Regalo Playstation 5”, streamer raduna i suoi fan a New York/ Video, caos e violenze

Un raduno di un influencer a New York ha creato il caos. Tutta colpa del messaggio via social dello streamer Kai Cenat, che ha chiamato a raccolta i propri fan nella Grande Mela promettendo loro in regalo Playstation ma anche computer e microfoni. Migliaia di persone si sono così riversate in quel di Union Square dalle ore 16:00 di ieri, scatenando il panico. Come spiega TgCom24.it, la folla ha iniziato ben presto ad agitarsi e si sono verificate violenze e lanci di bottiglie, con la polizia non preparata al caos. Una volta che le forze dell’ordine si sono organizzate hanno arrestato numerose persone fra cui lo stesso influencer Kai Cenat.

“Quando l’influencer è arrivato, chi era nel parco ha iniziato a commettere atti di violenza contro il pubblico e la polizia”, ha fatto sapere il capo del New York Police Department, Jeff Maddrey. Non è ben chiaro quante siano le persone che sono state arrestate, ed inoltre ci sarebbero anche dei feriti lievi sia tra la folla che tra le forze dell’ordine. La polizia, dopo l’arresto dello streamer/influencer, non esclude di accusarlo formalmente di “incitamento alla rivolta”. Kai Cenat è molto noto su Twitch dove vanta sei milioni e mezzo di follower, un numero di abbonamenti record con più di 300mila persone che hanno pagato nel solo mese di febbraio per vedere i suoi contenuti.

CAOS A NEW YORK DOPO RADUNO STREAMER KAI CENAT: INFLUENCER GIA’ “SEGNALATO”

In ogni caso non è la prima volta che lo streamer si fa notare per i suoi comportamenti sopra le righe, alla luce delle minacce nei suoi filmati ma anche della pubblicazione di video sotto l’influenza di droghe.

Quanto accaduto “mostra il potere dei social media”, ha detto ancora la polizia di New York. Twitch, piattaforma di proprietà di Amazon, è divenuta popolarissima negli ultimi anni e solitamente viene utilizzata per pubblicare video in diretta in cui si parla soprattutto di videogiochi, ma anche di musica, tv, sport e molto altro. I content creator possono guadagnare, ma anche interagire con i fan, chattare e giocare. Al momento ci sono 15 milioni di streamer che ogni giorno trasmettono contenuti su Twitch.

