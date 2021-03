Regina Elisabetta e principe Filippo/ “Harry e Meghan? Da noi saranno sempre amati!”

L’intervista di Meghan Markle e il Principe Harry a Oprah Winfrey ha scatenato il caos nella casata reale inglese. Le forti dichiarazioni fatte dalla coppia sono state seguire in diretta tramite collegamento video dagli Stati Uniti dallo staff reale che, a quanto pare, sarebbe rimasto in piedi fino al mattino successivo valutando il da farsi per replicare a queste dichiarazioni.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, che cita il Times, Buckingham Palace avrebbe immediatamente preparato un comunicato ufficiale per rispondere alle pesanti accuse, tuttavia la Regina Elisabetta avrebbe bloccato tutto, desiderosa di analizzare con più attenzione l’intera faccenda prima di decidere il da farsi. Le cose sono però cambiate proprio nelle ultime ore, quando la regina ha fatto il suo passo ufficiale, lanciando un comunicato che in poche ore ha fatto il giro del web e in cui chiarisce la reazione dei reali alle parole della coppia.

La regina Elisabetta e il principe Filippo “addolorati” per Harry e Meghan

“Harry e Meghan rimarranno per sempre membri della famiglia molto amati da tutti”. È così che la regina Elisabetta e il principe Filippo hanno deciso di chiudere un comunicato ufficiale in cui si dicono “addolorati” per quanto vissuto da Harry e Meghan, soprattutto sul tema del razzismo. “Questa vicenda, anche se ci potrebbero essere ricostruzioni divergenti, verrà presa assolutamente sul serio dalla Casa Reale a livello privato”, viene poi comunicato dai reali. D’altronde, ricordiamo che Meghan Markle, nel corso della sua intervista, ha parlato di razzismo a corte nei confronti del piccolo Archie, figlio di Harry e Meghan. È stata però la Winfrey, successivamente, a rivelare di una precisazione fatta dal principe Harry sui nonni: “Non ha condiviso l’identità con me”, ha precisato la conduttrice a Gayle King in occasione del programma CBS This Morning in merito al ‘colpevole’ di razzismo verso suo figlio, “Ma voleva essere certo che sapessi, e se avessi avuto l’opportunità di condividerlo, di dire che non si trattava né di sua nonna né di suo nonno.” ha concluso.



