Regine del campo/ Su Rai 3 il film con Celine Sallette

Regine del campo, film di Rai 3 diretto da Mohamed Hamidi

Regine del campo va in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 3 agosto, a partire dalle 21.20. Si tratta di una commedia del 2019, dal titolo originale Les footeuses, distribuita da Academy Two e prodotta da Kiss Films. La regia è di Mohamed Hamidi che ne ha curato anche la sceneggiatura. Nel 2016 ha scritto la sceneggiatura di 7 uomini a mollo e di In viaggio con Jacqueline dove si è occupato anche della regia. L’attrice principale è Sabrina Ouazani, in diciassette anni di carriera ha interpretato 12 film.

Nel 2005 ha ottenuto 1 nomination Cèsar come migliore attrice esordiente per La schiava. Nel cast troviamo Cèline Sallette nata a Bordeaux, in sedici anni di carriera ha interpretato dodici film. Il protagonista maschile è Kad Merad, in diciotto anni di carriera ha interpretato venti film tra cui Giù dal Nord dove è stato tratto il remake di Benvenuti al Sud.

Regine del campo, la trama del film

La storia di Regine del campo è ambientata a Clourrières, una cittadina situata nella parte nord della Francia dove la gente è molto appassionata al calcio, perché rappresenta un piacevole diversivo per tutti. La squadra locale disputa un buon campionato, ma dopo l’ennesima rissa con gli avversari, i giocatori vengono tutti sospesi. Mancano pochi incontri alla fine del campionato e la squadra rischia di retrocedere. Al di là della punizione e anche della questione sportiva, tutta la collettività viene travolta da questo tragico evento, perché il club oltre a far passare giornate spensierate alla gente, trasformando il calcio nell’argomento di conversazione, garantisce finanziamenti alla comunità.

L’allenatore decide di intervenire e risolvere il problema nel breve tempo creando una nuova squadra: questa volta c’è una differenza che la contraddistingue dalla precedente, i giocatori sono tutte donne. Coloro che fino a qualche giorno prima subivano dai mariti e fidanzati gli inconvenienti del calcio, ora si ritrovano in campo a vivere direttamente le emozioni sportive. La reazione della gente non è buona, molti sono increduli, altri fanno fatica ad accettare le donne, visto che calcio rappresenta una questione di uomini. Molti abitanti non contemplano che la propria squadra sia rappresentata dalle femmine. Tuttavia non ci sono alternative e la sorte della squadra è nelle mani di queste ragazze che dovranno allenarsi seriamente, perché la data del primo incontro è molto vicina.

