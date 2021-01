Regioni zona arancione/ Cosa si può fare e chi entra: Emilia Romagna, Lazio, Puglia

Da lunedì 11 gennaio metà dell’Italia potrebbe ritrovarsi in zona arancione: in giornata la cabina di regia Cts-Ministero della Salute, visti i dati del monitoraggio Iss, disporrà la nuova “divisione in colori” confermata dall’ultimo Decreto “ponte” Covid in vigore tra il 7 e il 15 gennaio. Gli esperti elaboreranno le nuove divisioni in “colori” con ordinanze firmate entro oggi dal Ministro Speranza e valida da lunedì 11 gennaio prossimo: il Governo poi nel nuovo Dpcm (16-31 gennaio) confermerà il criterio dei colori, introiettando le modifiche apportate dall’ultimo Dl Covid sull’accesso ai criteri di rischio.

Con indice di contagio Rt inferiore a 1 si resta in zona “gialla rafforzata” (divieto comunque di spostarsi tra Regioni); tra 1 e 1,25 la regione entra in zona arancione; superiore a 1,25 scatta il lockdown “rosso” con possibilità di uscire di casa solo con autocertificazione per “comprovata esigenze” (lavoro, salute, necessità). Secondo questi nuovi criteri, di fatto da lunedì almeno 12 Regioni rischiano l’ingresso in zona arancione: si tratta di Lazio, Puglia, Emilia Romagna, tutte con valori superiori a 1 e confermato anche nell’ultimo monitoraggio 27 dicembre-3 gennaio. Si dovrebbero accodare in “fascia arancione” anche la Liguria, la Basilicata, le Marche, Calabria e Valle d’Aosta: caso limite per Lombardia e Veneto, entrambe con valori molti vicini a 1,25 come Rt e con la decisione del Governo di inserirle in “rossa” o “arancione” da prendersi entro la giornata.

ZONA ARANCIONE: DIVIETI E REGOLE

Essere in zona arancione comporta precise regole e norme da seguire come ormai i cittadini hanno imparato a “convincerci” sia nel precedente Dpcm che nell’ultimo Decreto Natale: in questo weekend l’intera nazione sarà in “zona arancione”, per diverse Regioni però il regime di rischio moderato proseguirà anche da lunedì. Divieto di spostamenti tra Regioni (vale però anche per zona gialla e arancione), ma impossibilità ad uscire anche dal proprio Comune di residenza se non per 3 confermate deroghe da inserire nell’autocertificazione (sempre necessaria per uscire dal Comune in zona arancione): le comprovate esigenze (lavoro, necessità, salute); raggiungere la seconda casa entro i confini regionali; movimento tra Comuni sotto i 5mila abitanti, in un raggio di 30 km e senza dirigersi verso Capoluoghi di provincia.

Per quanto riguarda le visite ad amici-parenti una sola volta al giorno in coppia con figli minori dei 14 anni (non rientrano nel conteggio), è sempre consentito però solo all’interno del proprio Comune di residenza dalle 5 alle 22. Resta confermato il coprifuoco dopo le 22, mentre è confermato il rientro consentito presso propria abitazione, residenza o domicilio. I negozi sono chiusi ad eccezione di alimentari, farmacie, tabaccai, benzinai ed edicole, mentre rimangono serrati i centri commerciali: bar e ristoranti chiusi, se non per asporto o domicilio. Per la scuola, le superiori dall’11 gennaio dovrebbero rientrare in presenza salvo diverse indicazioni delle singole Regioni (qui il complesso calendario del rientro regione per regione).



