In Italia la registrazione di un contratto di locazione è prevista soltanto in casi specifici (almeno per l’uso turistico). Per gli alloggi garantiti nel medio e lungo termine i proprietari di immobili devono rispettare l’adempimento previsto dall’Agenzia delle Entrate, ossia registrare il contratto anche telematicamente. Per la registrazione di locazione di un immobile il proprietario dell’appartamento interessato deve inoltrare la pratica – può farlo online – compilando e trasmettendo il modulo RLI. Esistono tuttavia dei casi, dove la pratica telematica non può essere più accettata (vedremo perché e l’alternativa).

Registrazione contratto locazione: quando si può fare online?

La registrazione di un contratto di locazione può essere inoltrata comodamente online grazie ad un servizio predisposto dall’Agenzia delle Entrate. La pratica è valida sia nel caso in cui venga trasmessa un utente abilitato sia se venisse effettuata dall’interessato stesso. Per chi lo volesse l’Ade ha realizzato un programma ad HOC che permette la compilazione e il successivo invio della registrazione del contratto d’affitto.

Laddove sussista la trasmissione tardiva del contratto di locazione l’Agenzia delle Entrate nega la conclusione della stessa tramite la procedura online. Infatti a quel punto, il contribuente deve recarsi in uno degli uffici dell’ente che ha preso in carico la pratica.

Obblighi e adempimenti

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che il locatore deve indicare nel modulo i dati catastali dell’immobile che vuol mettere in affitto (e tutto ciò che occorre). In caso contrario o di incongruente l’ente potrebbe richiedere delle correzioni o annullare la pratica. Per evitare di commettere degli errori – soprattutto in assenza di alcune nozioni – è indispensabile richiedere online la visura catastale telematica grazie al servizio di fisconline.

Talvolta i valori catastali degli immobili possono variare a fronte di alcune modifiche apposte all’unità immobiliare (come nel caso post intervento del Superbonus). Ricordiamo infine di terminare e inoltrare la richiesta di registrazione del contratto locazione all’Agenzia delle Entrate entro un anno così da poter completare la pratica online (altrimenti sarà annullata).