REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 14 gennaio: scelta o… (Trono Classico)

Cosa accadrà nello studio di Uomini e Donne nel corso della registrazione in onda oggi su Canale 5? Tutti gli indizi ci portano a credere che finalmente oggi sarà il fatidico giorno della scelta di Giulio Raselli. D’altronde, se così non fosse, potrebbe significare che il tronista abbia avuto dei problemi, soprattutto in virtù di quanto accaduto la scorsa settimana. Chi ha letto le precedenti anticipazioni sa che nella scorsa registrazione, quella in cui avrebbe dovuto fare la sua scelta, era assente. Oggi dunque potrebbe esserci una registrazione speciale tutta dedicata a Giulio a alle due corteggiatrici rimaste in studio per lui. Ma Giulio sceglierà o, alla fine, si tirerà indietro? Il sospetto che possa esserci un colpo di scena non è mancato! (Aggiornamento di Anna Montesano)

UOMINI E DONNE, GIULIO RASELLI FARÀ LA SUA SCELTA OGGI?

Signori e signore squillino le trombe e rullino i tamburi perché oggi i protagonisti del trono classico di Uomini e donne torneranno in studio per una nuova registrazione, sarà la volta buona per Giulio Raselli e le sue corteggiatrici? I fan lo sperano soprattutto perché la scorsa settimana tutti hanno atteso invano che qualcosa cambiasse, come andrà a finire? Nell’ultima registrazione è stato presentato il nuovo tronista Daniele Dal Moro e proprio il gieffino oggi tornerà in studio per la sua seconda registrazione e dopo le prime esterne fatte in settimana. In molti pensavano che l’arrivo del nuovo tronista potesse corrispondere all’uscita di Giulio Raselli ma così non è stato anche se la conduttrice ha annunciato che nella prossima registrazione di Uomini e donne lo farà, sarà oggi la volta buona? I rumors parlavano di una scelta in diretta il prossimo 20 gennaio e questo potrebbe far finire in panchina l’idea che il tronista possa fare oggi un nome tra quello di Giovanna e quello di Giulia, e poi?

SARA RISPONDERA’ ALLE ULTIME ACCUSE NELLA REGISTRAZIONE DI UOMINI E DONNE?

La registrazione di Uomini e donne prevista per oggi pomeriggio potrebbe lasciare a casa Giulio Raselli e concentrarsi sui tre tronisti ormai sulla poltrona rossa ovvero Carlo, Sara e il nuovo arrivato Andrea Dal Moro. Proprio la bella tronista ha fatto il suo debutto la scorsa settimana in tv e le polemiche non sono mancate tra chi l’ha accusata di essere poco acqua e sapone come voleva farsi vedere e di aver lasciato il suo fidanzato solo due giorni prima dell’arrivo a Uomini e donne. Anche per lei il percorso potrebbe essere in salita in trasmissione, oggi durante la registrazione risponderà a queste accuse? Le prime anticipazioni arriveranno oggi pomeriggio, il resto con la messa in onda che, a questo punto, non vedremo prima dell’inizio del mese prossimo, salvo cambiamenti.



