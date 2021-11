Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 6 novembre: Roberta pronta alla scelta?

Registrazione Uomini e Donne: le anticipazioni del 6 novembre

C’è grande attesa per la nuova registrazione di Uomini e Donne. Oggi, 6 novembre, dame e cavalieri tornano in studio per il secondo appuntamento di questa settimana. Ieri, infatti, c’è stata un’altra registrazione durante la quale non sono mancate sorprese. Partiamo da Gemma Galgani, della quale si parlerà sicuramente anche oggi, visto che la dama ieri ha ricevuto in studio la visita di un nuovo cavaliere interessato a conoscerla e frequentarla.

Nonostante non sia rimasta colpita fisicamente da lui, la Galgani si è detta desiderosa di conoscerla per quelli che sono i suoi interessi. Oggi, quindi, in studio si potrebbe assistere alla loro prima esterna e scoprire se la prima impressione di Gemma è confermata o se la dama avrà voglia di proseguire la conoscenza con questo nuovo cavaliere.

Uomini e Donne, Andrea Nicole e Roberta vicine alla scelta

Ma ci sarà ampio spazio anche per i tronisti di Uomini e Donne. Nella registrazione di ieri, Andrea Nicole ha dovuto affrontare numerose difficoltà. I sentimenti per Ciprian sembrano essere ormai molto forti e anche il corteggiatore si è ormai molto sbilanciato nei suoi confronti, eppure i dubbi della tronista continuano. Che sia pronta proprio oggi ad annunciare la sua scelta? Anche Roberta è di fronte ad un bivio. La tronista romana è divisa tra Luca e Samuele: se col primo si vede bene in tutte le situazioni, il secondo la incuriosisce maggiormente. Saranno bastate 24 ore per chiarirle gli ultimi dubbi? Che possa fare la sua scelta proprio nella registrazione di oggi?

