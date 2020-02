Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni trono classico: Giovanna va da Giuseppe?

Dopo una lunga pausa, lo studio di Uomini e Donne si prepara ad accogliere nuovamente tronisti e corteggiatori per una nuova registrazione del trono Classico. Giovanna, Sara, Daniele e Carlo tornano sui loro troni dopo giorni durante i quali sono state registrate nuove esterne. Nella precedente registrazione, Sara e Giovanna hanno sviluppato una forte rivalità a causa di alcuni corteggiatori “comuni”. Tra le due troniste sono volate parole pesanti, cosa che potrebbe però accadere anche oggi. Infatti l’ultima volta Giuseppe Nastasi, corteggiatore di Sara, ha deciso di lasciare lo studio dopo un’accesa discussione con la tronista. Andando via – come raccontato dal Vicolo delle News – le ha anche lanciato contro il cartellino col suo nome che è stata poi Giovanna a raccogliere, sussurrando a Maria De Filippi “Questo lo tengo io”.

Registrazione Uomini e Donne: Giovanna Abate va da Giuseppe Nastasi?

Il gesto di Giovanna Abate potrebbe indicare che, dopo la registrazione, abbia deciso di andare a parlare con lui e, magari, convincerlo a rimanere per corteggiarla. Sarebbe un colpo duro per Sara, che potrebbe ulteriormente inasprire la rivalità tra le due troniste di Uomini e Donne. D’altronde rivalità e scontri fanno parte anche del rapporto creatosi tra i due tronisti, Carlo e Daniele. Il primo continua ad accusare il secondo di essere “viziato”, l’altro invece lo trova “maleducato”. Sarà interessante scoprire se Cecilia Zagarrigo avrà perdonato il tronista per la mancanza di tatto ed empatia da lui avuta nel corso dell’ultima registrazione. Non mancheranno novità sulle esterne di Daniele Dal Moro. Finora l’ex gieffino non ha riscosso molto successo tra le corteggiatrici e, anzi, già tanti sono stati gli scontri e le incomprensioni per il comportamento avuto nei loro riguardi. Come sarà andata stavolta?

