Regolamento Lotteria Italia 2023/ Come giocare, estrazione biglietti vincenti e premi

Se, per qualsiasi motivo, risulta impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2023 come sopra stabilito, le operazioni stesse avvengono in luogo, giorno e ora fissati con apposito provvedimento ed i premi di prima categoria sono attribuiti nell’ordine di estrazione. I premi di prima categoria sono attribuiti nell’ordine di estrazione anche nel caso in cui la trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno” del 6 gennaio 2023 non è più effettuata per cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che determinano un improvviso cambiamento della programmazione televisiva.