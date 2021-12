REMI, RAI 1/ Video streaming film con Maleaume Paquin protagonista

Non ha vinto nessun premio Remi che uscì anche nelle sale italiane con un buon successo di pubblico, ma la storia del piccolo ‘Senza famiglia’ appassionò a tal punto la generazione che lo conobbe nell’anime che oggi non ha potuto resistere nel coinvolgere i propri figli in questa novella senza tempo e con diverse tematiche importanti, come il senso di famiglia e amicizia, valori universali. Regista del film il cineasta transalpino Antoine Blossier, solo tre lungometraggi e un corto nella sua carriera, conosciuto anche al di fuori del suo paese, la Francia, attualmente solo per questa pellicola, un regista giovane che saprà imporsi in futuro. Alla fine degli anni ’70 il mondo conobbe un orfanello tanto tenero quanto pieno di coraggio nella sua volontà di trovare chi lo amò da piccino: Remi, una novella francese adattata a cartone animato ad episodi prima, film nel nostro caso, ispirata al romanzo Senza famiglia (Sans famille)’, scritto da Hector Malot.

Remi riempie la prima serata di Rai 1, a partire dalle ore 21.30, di oggi 8 dicembre. Nel 2018 la casa di produzione Jerico, francese, portò sul grande schermo uno degli anime giapponesi ad episodi più amati da almeno tre generazioni. Nel cast incontriamo invece il giovanissimo e dolcissimo Maleaume Paquin nel ruolo di Remi, Daniel Auteuil invece nel ruolo di Vitalis, un attore che molti ricorderanno per alcune pellicole di successo come ‘Gioco in villa’ assieme a Michel Piccoli, ‘Manon delle sorgenti’ con Yves Montand, ‘La mia stagione preferita’, al fianco di Caterine Debeuve, recentemente tornato al grande successo, soprattutto in casa, con ‘Quasi nemici – L’importante è avere ragione’ o ‘Sogno di una notte di mezza età’ assieme a Gérard Depardieu. Nel ruolo di madame Barberin, l’attrice Ludivine Sagnier, ‘Le avventure galanti del giovane Molière’, ‘La resistenza dell’aria’, ‘Gocce d’acqua su pietre roventi’, sono i suoi film di maggiore successo.

Remi è solo, senza famiglia, quando da piccino viene accolto nella sua casa da madame Barberin. In seguito il ragazzino cresce e abbandona la sua casa adottiva quando viene affidato all’artista di strada itinerante Vitalis e alla sua piccola combriccola d’attori e animali simpaticissimi. Remi crescerà nello spettacolo da strada quindi, vivendo accanto a Vitalis che insegnerà al bambino senza famiglia le arti del circo girovago, come lo era una volta, così bohemien e affascinante, e assieme al ragazzino diverranno amici di crescita e affetti la scimmietta Joli-Coeur e l’amabile cane Capi.

Remi crescerà la sua personalità affrontando vicissitudini anche dovute al sacrificio, alla fame, ma sempre con quella forza d’animo che contraddistingue questo personaggio amatissimo sia nell’anime che in questa pellicola. Ha solo otto anni, ma, quando Vitalis verrà arrestato a Tolosa per avere aggredito un poliziotto, Remi si metterà a capo della combriccola e del carrozzone e, senza paura, girerà a lungo in solitaria la Francia portando il suo entusiasmo nelle piazze di villaggi e città.

