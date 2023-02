Remo Marini: “Cyberattacco di massa dovuto ad una falla”/ “Un gruppo russo…”

Cyberattacco in Europa, cosa c’è dietro

Un cyberattacco ha colpito vari Paesi occidentali nella giornata di ieri, tra cui anche l’Italia. I dati più ingenti, però, sono stati della Francia. Il “massiccio attacco tramite un ransomware già in circolazione” è stato rilevato dal Computer security incident response team Italia dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e i tecnici hanno censito già dopo poche ore “diverse decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi”. Sulle pagine di Libero ha parlato l’esperto di cybersicurezza Remo Marini, presidente della Fondazione F3rm1 che si occupa di ricerca e sviluppo in ambito Cyber Security e Innovazione Tecnologica.

TIM DOWN, PROBLEMI A INTERNET/ Continuano i disservizi alla rete fissa

Il cyberattacco di massa, a detta dell’esperto, non sarebbe legato all’attuale situazione internazionale: “Lo escludo, non credo che c’entrino le tensioni internazionali. In realtà questo attacco ha sfruttato come una falla una vulnerabilità che era nota già dal febbraio 2021 nel sistema di virtualizzazione VM- Ware ESXi, che, in parole povere, è un software che permette di utilizzare più sistemi contemporaneamente su un unico server fisico. È stato colpito chi ha commesso un doppio errore dovuto forse a negligenza”.

Attacco hacker in Italia e nel mondo/ Agenzia cyber: "Decine di sistemi compromessi"