Renata Erika e Jeremy Jacobs, ex compagna e figlio Marcell/ “Suo figlio lo aspetta”

La conquista della medaglia d’oro nei 100 metri, disciplina in cui gli italiani non hanno praticamente mai primeggiato, ha regalato certamente la popolarità a Marcell Jacobs, oltre all’attenzione mediatica sulla sua vita privata. Lo sportivo ha così presentato a tutti Nicole Daza, la compagna che è al suo fianco ormai da anni e che ha intenzione di sposare presto. In passato, però, lui ha avuto un’altra relazione importante, quella con Renata Erika, da cui ha avuto il suo primogenito, Jeremy.

Poco dopo la fine dei Giochi la ex ne ha approfittato per uscire allo scoperto e raccontare il comportamento poco corretto che lo sportivo avrebbe avuto nei suoi confronti e soprattutto in quelli del figlio. Lei, infatti, si sarebbe aspettato che lui potesse condividere la gioia del momento anche con loro, cosa che invece non è accaduta.

Renata Erika e Jeremy Jacobs: il rapporto tormentato della ex con Marcell

Renata Erika e Marcell Jacobs sono diventati genitori di Jeremy quando entrambi avevano solo diciannove anni nel 2014. Dopo il trionfo alle Olimpiadi lei non ha voluto restare in silenzio: “Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con papà Marcell la risposta è no – aveva scritto lei sui social -. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrata da Tokyo”.

Qualche settimana fa lei ha rincarato la dose: “Quando si lascia la compagna non si dovrebbe lasciare anche il figlio – ha detto in un’intervista a ‘Chi’ -. Jeremy patisce l’assenza di suo padre. Marcell resterà sempre suo papà, lui ha bisogno del papà. Per una volta Marcell corri da tuo figlio. Solo a Natale abbiamo ricevuto la telefonata della nonna paterna, che poi gli ha passato il papà che gli ha fatto gli auguri. Nostro figlio vede che il cuginetto aspetta il papà alla finestra, lui fa la stessa cosa. Peccato che poi Marcell non arrivi mai”.

