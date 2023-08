Renata Scotto è morta, lirica in lutto: chi é la soprano italiana?/ Una voce leggendaria e…

Renato Scotto, il mondo dello spettacolo perde una stella made in Italy

Il mondo dello showbiz made in Italy piange la morte di Renata Scotto. Il nome della compianta star é popolare per la voce leggendaria nel canto lirico che é stata Renata Scotto quando era in vita, ma non solo. L’artista, la cui notizia della dipartita é tra gli aggiornamenti di informazione più virali del momento, nel cuore dell’estate 2023, é venuta a mancare all’età di 89 anni. La soprano, oltre ai successi messi a segno come ugola d’oro lirica, in una carriera costellata di grandi successi principalmente raggiunti nel mondo dello showbiz, ha inoltre conseguito degli importanti traguardi anche in altri ruoli.

L’indimenticabile e intramontabile soprano, tra le voci italiane più influenti nel canto lirico made in Italy nel mondo, nasceva a Savona nel 1934.

Dopo il percorso di studio nel canto avviato a Milano con Emilio Ghirardini, Scotto debuttava da giovanissima nel 1952, al Teatro Chiabrera di Savona e nel ruolo di Violetta in Traviata. L’anno successivo, sempre a Savona, interpretava il ruolo di Cio Cio San in Madama Butterfly e ancora Violetta al Teatro Nuovo di Milano. Poi era la volta della sua prima esperienza di artista ingaggiata alla Scala di Milano al fianco di Renata Tebaldi e Mario Del Monaco.

Tra gli altri traguardi, nella carriera di Renata Scotto

Renata Scotto si perfezionava nel curricula con Mercedes Llopart, ignara che di lì a poco avrebbe poi avviato una sua lunga carriera artistica, fitta di riconoscimenti e plausi riscossi nei più grandi teatri del mondo.

Renata Scotto é diventata celebre anche per le sue produzioni nella regia di diverse opere: la sua prima produzione da regista fu Madama Butterfly al Metropolitan Opera, lavoro che veniva poi presentato all’Arena di Verona, all’Opera di Miami e a Genova. La compianta stella italiana, Renata Scotto, ha diretto poi La Traviata nel 1995 a New York. Con la ripresa in diretta tv dell’opera, si aggiudicava, non a caso, l’ambito riconoscimento dell’Emmy Award, per il miglior evento televisivo dal vivo. Nel 2022 apriva lo spettacolo teatrale al Chiabrera con Tosca di Giacomo Puccini, da lei diretta, e con la direzione di Giovanni Di Stefano. Dal 1997 era accademica di Santa Cecilia. Dal 2011 era vedova del marito storico e violinista Lorenzo Anselmi.

