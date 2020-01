RENATO BALESTRA/ “Chiara Ferragni? L’eleganza non è nei vestiti” (Vieni da me)

Renato Balestra apre i cassetti della sua vita. Lo stilista comincia il suo racconto parlando delle varie donne famose che ha vestito nel corso della sua vita: dalle grandi regine alle dive di Hollywood come Julia Roberts. Oltre ad essere uno dei nomi più importanti della moda italiana, Renato Balestra è anche un amante della pittura. “Ho sempre dipinto perché mi piace molto”, confessa lo stilista che, però, non avrebbe mai pensato di trovare la propria strada nella moda. “Il mio sogno era fare musica e ho studiato per quello solo che mio padre era ingegnere e in famiglia c’erano diversi ingegneri e così ho studiato ingegneria. Un giorno ero all’università e una mia amica che mi piaceva voleva farsi un abito. Aveva una stoffa e non trovava niente. Un giorno eravamo al mare e alcuni miei amici mi dissero di disegnare un abito per lei. Sono andato a casa e ho disegnato un abito. Lei l’ha visto e l’ha portato ad una sarta e l’abito ha preso forma. Dopo sei mesi riceviamo una telefonata perché il disegno dell’abito era arrivato alla Camera della moda di Milano”, racconta lo stilista che, da quel momento, parte con la sua nuova avventura diventando uno dei nomi più affermati della moda italiana. Su richiesta di Caterina Balivo, lo stilista elogia tra le donne del mondo dello spettacolo Milly Carlucci, sempre impeccabile. “Chiara Ferragni ti piace?”, chiede la Balivo. “L’eleganza non è solo come ci si veste, ma anche come ci si comporta, come si parla, cosa si fa. La storia del compleanno nel supermercato mi è rimasta qui”, dice lo stilista indicando il suo stomaco. Balestra, poi, si complimenta con Caterina Balivo per l’eleganza definendola la sua “Audrey Hepburn” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

RENATO BALESTRA A VIENI DA ME

Niente ferma Caterina Balivo che torna in onda anche oggi con Vieni da Me e un ospite speciale, il re della moda italiana, Renato Balestra. Lo stilista è noto a tutti non solo per i suoi capi che continuano a sfilare addosso alle modelle e le star più belle ma anche per il “trash” che da sempre lo ama e lo vede protagonista soprattutto per le sue dichiarazioni e il suo aspetto. In molti sono convinti e accusano lo stilista di essere rifatto e anche in una delle sue visite allo studio di Barbara d’Urso si è tornati a parlare dello stesso argomento e la risposta non è cambiata di molto. All’epoca, lui è stato preso di mira dagli opinionisti della conduttrice perché “vittima” di un cambiamento importante del suo corpo e non per via degli anni che passano ma di una serie di ritocchini che lo hanno trasformato addirittura in una macchietta.

RENATO BALESTRA E IL MISTERO SUI SUOI PRESUNTI RITOCCHINI

Anche all’epoca le urla e le accuse non sono mancate fino a che lui stesso ha risposto a tono: “Sono rifatto? Ma chi se ne frega!”. L’argomento ha stufato un po’ tutti e anche lo stesso Renato Balestra che oggi potrebbe tornare sullo stesso argomento alla corte di Caterina Balivo. Sempre a Domenica Live, alla fine, ha ammesso: “Ho fatto un solo intervento di cui mi sono pentito. Avevo un complesso enorme per una gobbetta al naso. Ho fatto l’intervento in America e non se ne è accorto nessuno. Di quell’operazione mi sono pentito e non ho mai più fatto interventi”. Botox e ritocchini vari? No, lo stilista continua a negare ogni intervento di cui lo “accusano” sia che essi siano i suoi zigomi, sempre più sporgenti, o le sue labbra.



