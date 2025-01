Renato, tutto sul nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che stanno conquistando spazio all’interno della trasmissione spunta Renato, un signore che ha conquistato le attenzioni di Gemma Galgani convincendola ad uscire insieme. Originario della provincia di Paestum, Renato non ha avuto la possibilità di presentarsi. Non si sa, infatti, che lavoro faccia, se sia stato sposato e se abbia figli. Pur non avendo un ruolo centrale all’interno del programma, è riuscito a conquistare le attenzioni del pubblico grazie al rapporto con Gemma.

Durante un momento ballerino in studio, Renato ha ballato proprio con Gemma decidendo, poi, di uscire con lei. Durante il primo appuntamento, tra Renato e Gemma tutto è andato a gonfie vele e la dama ha deciso di portare avanti la frequentazione pur senza sbilanciarsi non avendo la certezza dell’interesse di Renato nei suoi confronti.

Renato e Gemma Galgani: tutto finito a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 21 gennaio 2025, Renato torna ad accomodarsi al centro dello studio per un nuovo confronto con Gemma Galgani. Durante il racconto dell’ultimo appuntamento, salta fuori un bacio tra il cavaliere e la dama del trono over. Gemma parla di un momento bellissimo che, però, è stato rovinato dal commento del cavaliere.

Stando a quello che racconta la dama di Torino, Renato si sarebbe lasciato andare ad un’affermazione che ha colpito profondamente Gemma che, delusa dall’atteggiamento del cavaliere, decide di fare diversi passi indietro. Nonostante il confronto, Gemma non cambia idea e in studio, dopo un battibecco che coinvolge anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, decide di chiudere subito la frequentazione non fidandosi totalmente di lui. Renato, dunque, accetta la decisione di Gemma per rimettersi in gioco e poter conoscere altre donne presenti nel parterre o che arriveranno in futuro.

