Renato Sanches alla Juventus?/ Calciomercato news, l’infortunio blocca il portoghese

CALCIOMERCATO NEWS, RENATO SANCHES ALLA JUVENTUS

I bianconeri sono da tempo alla ricerda di nuovi rinforzi da aggiungere al proprio organico per potenziare in particolare il centrocampo ed in questo senso si colloca l’indiscrezione riguardante la possibilità di vedere Renato Sanches alla Juventus. Accostato alla Vecchia Signora anche diverse stagioni fa, il centrocampista portoghese gioca in Ligue 1 con il Lille, club a cui è legato fino al giugno del 2023 secondo il suo contratto. Sulle tracce del ventitreenne ex Bayern Monaco si segnala la presenza non solo della Juve ma pure di altre importanti società europee come il Barcellona, il Lipsia ed il Liverpool ma c’è un aspetto che potrebbe costringere il calciatore a non lasciare la sua attuale squadra. Nelle scorse ore Sanches ha infatti riportato un infortunio ad un menisco ed in giornata dovrebbe sottoporsi a dei test medici che evidenzieranno l’entità del danno subito e di conseguenza i tempi di recupero per rivederlo nuovamente in campo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ All.Barcellona: "Pjanic? Preferisco avere altri giocatori"

CALCIOMERCATO NEWS, L’INFORTUNIO AL MENISCO

Le chances di vedere Renato Sanches alla Juventus restano dunque piuttosto basse, con i bianconeri che preferirebbero puntare su altri profili. Nella passata stagione Sanches è riuscito a collezionare ventinove presenze complessive impreziosite pure da una rete e quattro assist vincenti forniti per i suoi compagni con la maglia del Lille. L’infortunio patito dovrebbe forzare Renato Sanche a rimanere in Ligue 1 e la Vecchia Signora proseguirà nelle trattative per aggiudicarsi Manuel Locatelli dal Sassuolo o Miralem Pjanic dal Barcellona.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Domani round decisivo per Locatelli, si può chiudereIcardi alla Juventus?/ Calciomercato news, l'argentino potrebbe lasciare il PSG

© RIPRODUZIONE RISERVATA