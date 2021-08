CALCIOMERCATO JUVENTUS/ All.Barcellona: “Pjanic? Preferisco avere altri giocatori”

CALCIOMERCATO JUVENTUS, KOEMAN PARLA DI PJANIC

E’ ormai fatto ben risaputo che la Juventus voglia potenziare il proprio centrocampo in questa sessione di calciomercato estivo. Se da una parte prosegue la trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli, dall’altra non tramonta la pista che riporterebbe Miralem Pjanic in bianconero. Il bosniaco è un tesserato del Barcellona che tuttavia lo ha messo fuori rosa a causa dei problemi finanziari riscontrati nell’ultimo anno e vorrebbe piazzare il giocatore così come altri elementi in modo da risparmiare su diversi ingaggi pesanti. A margine del successo ottenuto dai suoi sulla Real Sociedad, l’allenatore dei catalani Ronald Koeman ha parlato così della situazione di Pjanic: “Abbiamo 27 giocatori, devo lasciarne fuori quattro e ognuno conosce perfettamente la sua situazione. Sono un allenatore che dà sempre una possibilità ai giovani, che sono il futuro di questo club. Collado era quasi ceduto a una squadra belga dieci giorni fa e in questo momento preferisco avere Demir. Fa parte della competizione e preferisco avere altri giocatori.” La Juventus potrebbe magari prenderlo in considerazione come colpo last minute così da completare una rosa già competitiva.

Renato Sanches alla Juventus?/ Calciomercato news, l'infortunio blocca il portoghese

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ALLEGRI SI TIENE RAMSEY

La Juventus deve ancora finire di completare il proprio organico in questi giorni di calciomercato e per farlo sta lavorando soprattutto sul centrocampo. In attesa di abbracciare Manuel Locatelli, dato che la trattativa con il Sassuolo potrebbe giungere ad un punto di svolta già nella giornata odierna, mister Massimiliano Allegri si coccola un altro calciatore che sembrava essere destinato a partire, ovvero Aaron Ramsey. Pur avendo manifestato qualche incertezza nelle ultime amichevoli, il tecnico livornese ha sempre difeso il trentenne gallese promuovendo anzi il rendimento offerto in campo, come successo a margine del successo ottenuto sull’Atalanta: “È stato un bellissimo test sempre con un’ottima Atalanta. La cosa che mi è piaciuta di più stasera, visto che stiamo iniziando il campionato, è lo spirito, il sacrificio che comunque per vincere dobbiamo mettere. Le qualità dei giocatori sono ottime, sono alte e su quello dobbiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi. Locatelli è un giocatore del Sassuolo, io credo che questa sera Ramsey abbia fatto una buona partita, è un ragazzo intelligente. Davanti alla difesa credo abbia un ottimo futuro. Stasera non era facile contro l’Atalanta, è la seconda volta che ci giocava, è andato a chiudere molte traiettorie. Quando la condizione lo sosterrà di più sbaglierà di meno, perché avrà più geometrie nella testa. E’ un giocatore su cui io conto molto.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Domani round decisivo per Locatelli, si può chiudereIcardi alla Juventus?/ Calciomercato news, l'argentino potrebbe lasciare il PSG

© RIPRODUZIONE RISERVATA