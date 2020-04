Renato Zero, chi è il fidanzato?/ Serena Grandi:”È sempre stato gay, anche se..” (Techetechetè)

Pubblicità

Renato Zero, chi è il fidanzato? In occasione del ritorno in tv del grandissimo cantautore protagonista della puntata speciale di Techetechetè in onda nella seconda serata di Rai1 tra il 25 e il 26 aprile, torniamo ad occuparci della vita privata del re dei sorcini. Considerato una vera e propria icona della comunità LGBTQ, Zero nel corso della sua carriera è stato sempre associato al mondo degli omosessuali per via dei suoi look e dei testi di molte delle sue canzoni. Come dimenticare le primissime esibizioni di Renato Zero e i suoi travestitismi che tanto hanno scosso l’opinione pubblica di quegli anni trasformandolo però in una vera superstar. Le piume e le paillettes sono state per anni i suoi migliori amici quando sui palcoscenici intonava hit del calibro di “Il triangolo” e “Mi vendo” fino “L’altra sponda”. Zero non ha mai avuto paura di cantare gli ultimi del mondo, i diversi, gli emarginati, i diversi. Una scelta che l’ha visto per forza cosa sempre al centro del gossip circa il suo orientamento sessuale. In realtà Zero ha sempre smentito di essere gay, ma ha sempre giocato con l’ambiguità anche se diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno detto tutto il contrario. A cominciare da Serena Grandi che, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, disse: “è sempre stato gay, anche se all’epoca conviveva con una donna”. In realtà a parlare del suo orientamento sessuale è stato lo stesso cantautore durante un’intervista rilasciata a Gay.it dove ha dichiarato: “gay vuol dire estetismo trasgressivo, etero vuol dire affetto e minimalismo. Non mi travesto più, ho voglia di amore, ho scelto le donne”.

Renato Zero: “Mi sentivo sfacciato come Charlie Chaplin”

Non solo, Renato Zero è tornato poi a parlare della sua scelta di travestirsi dalle pagine di Vanity Fair raccontando di essere cresciuto in una famiglia molto rigida: “l’educazione cattolica consisteva in una severità del cielo, dei comandamenti, di una dottrina che sembrava indicarmi cosa avrei dovuto fare ed essere nella vita. Vestirmi, truccarmi, osare anche una ricchezza visiva era già un’eresia. Ho proposto un’estetica che non era facilmente trattabile in una condizione come la mia: figlio di un poliziotto, cresciuto in borgata, di umili natali. Mi sentivo sfacciato come Charlie Chaplin”. Gay o meno, in realtà non si conosce nessun presunto fidanzato del cantautore romano, mentre due sono le donne con cui ha avuto una storia d’amore. A cominciare da Enrica Bonaccorti che un pò di tempo fa alla stampa ha racontato: “ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’ anni, i baci rubati nei portoni, io che fingevo di essere l’agente di Renato Fiacchini e vestita ‘da grande’ cercavo occasioni per farlo esibire… ho riconosciuto e amato il suo talento da subito”.

Renato Zero fidanzato con Enrica Bonaccorti

La storia d’amore tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti poco dopo è naufragata come ha raccontato la stessa conduttrice: “dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si é ‘riaccasato’. Io con quello che sarebbe diventato mio marito. Dopo qualche mese dalla nostra separazione, ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo. La conosco? Gli chiesi. E lui: lo conosci. Sono stati insieme 20 anni, mentre io, con mio marito, meno di due”. Un amore che nessuno dei due ha dimenticato, visto che lo stesso Renato sulla Bonaccorti ha detto: “Che je vuoi di’ a Enrica? Ancora oggi, se la guardo negli occhi, mi rimane il brivido di ieri”. Tra gli altri amori di Zero c’è anche Lucy Morante, la ex compagna su cui il re dei sorcini a Domenica In raccontò: “non ho mai davvero rotto. E’ sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella. E quando non rompi, non hai bisogno di ricucire. Semplicemente, ti ritrovi e ti riconosci”.



