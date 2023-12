Renato Zero: “Violenza non è causata dalla musica trap”/ “Ormai siamo spettatori impotenti della vita”

Renato Zero nei prossimi giorni farà uscire il suo nuovo e 34esimo disco, Autoritratto, composto come sempre da brani inediti. Presentando il suo lavoro in conferenza stampa con i giornalisti, il cantante si è detto emozionato della nuova uscita, sottolineando che “non mi sarei minimamente aspettato di sentirmi chiamare maestro da ragazzi di sedici anni“, a riprova della sua enorme celebrità accumulata in 70 anni di carriera.

Renato Zero: "Scendiamo in piazza contro il potere"/ "La TV? Quello che offre è vergognoso, una bugia!"

“È un ruolo”, quello del maestro, che Renato Zero confessa di non sentirsi “di ricoprire, ma ho raggiunto dei traguardi che non avrei mai pensato. Il mio è stato un gioco diventato professione e una specie di pronto soccorso: le canzoni hanno guarito molti mali delle persone”. Ora, però, il Re dei Sorcini sostiene di essere arrivato ad un nuovo punto della sua carriera e della sua vita, sottolineando che il tour per il prossimo album sarà in chiave minimalista, perché, spiega Renato Zero, “un clown che si toglie il trucco, comunque, i colori li ha dentro, ormai fanno parte del suo intimo”.

Sanremo 2024, anche Renato Zero nel cast ufficiale/ Tutte le anticipazioni TV

Renato Zero: “Non è la trap a rendere violenti i giovani”

Parlando poi dell’attualità, Renato Zero ci tiene a smentire la percezione comune che siano i testi violenti della trap a rendere aggressivi i ragazzi. Infatti, spiega che “i veri responsabili di quei testi non sono i ragazzi, loro sono vittime di certe normative e della non educazione di certe famiglie. Se il padre dice alla madre ‘sei una zoccola’, è ovvio che poi questa violenza si ripercuote nei testi dei figli”.

L’attualità, inoltre, secondo Renato Zero, rappresenta un momento in cui “non dobbiamo rimanere tra quattro mura a piangerci addosso, magari guardando una tv vergognosa“, alla quale “diamo tempo e importanza eccessivi. È un giro vizioso, dove non siamo più attori ma spettatori impotenti proprio perché ci manca quel minimo di coraggio che sarebbe necessario per riacquistare identità. La persona è sparita”. Sui femminicidi, invece, Renato Zero sostiene che “le donne pagano per tutto ciò che gli uomini non riescono a realizzare e subiscono tutta la loro rabbia. Se gli uomini potessero partorire”, sottolinea, “non succederebbero certe cose”.

