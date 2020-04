Renault 4 di artisti ancora in movimento/ Sindaco di Mazzarino “Messi in isolamento”

Continua a muoversi la famosa Renault 4 carica di artisti, che nelle scorse settimane è giunta dalla Francia in Sicilia, dopo aver attraverso tutta la nostra penisola. Il gruppo aveva fatto sosta ad Acitrezza ed ora si è spostato nel comune di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. In barba quindi alle misure restrittive in atto, gli artisti di strada provenienti dalla Francia continuano a muoversi nella regione, e la vicenda ha ovviamente destato l’attenzione del primo cittadino di Mazzarino, Vincenzo Marino: “È una situazione strana, non doveva succeder – le parole del primo cittadino intervenendo in collegamento a Storie Italiane, su Rai Uno – le normative lo impediscono visto che non ci si può spostare. Non c’è nessuna giustificazione al fatto che sia successo, i ragazzi sostengono di essere stati accolti da un mio concittadino a seguito della richiesta dei servizi sociali, ma di tutto questo non c’è traccia, e questa cosa non si doveva verificare”.

RENAULT 4 DI ARTISTI IN MOVIMENTO: “LA COSA PIU’ IMPORTANTE E’ LA SALUTE DEI MIEI CONCITTADINI”

Il sindaco si è quindi mosso subito dopo una segnalazione dei suoi concittadini: “Mi hanno chiamato gli amici di Mazzarino che hanno avvistato l’auto nella campagna, a circa 5 chilometri di distanza della nostra città, mi sono precipitato dal mezzo, l’ho avvistato, mi sono accertato che fosse l’auto in questione, e quindi mi sono messo in contatto con le autorità competenti, a cominciare dalla prefettura”. La mossa successiva è stata quella di porre in isolamento gli artisti: “Ho posto in isolamento i ragazzi, che vengono controllati quotidianamente dalle autorità competenti, saranno poi sottoposti al tampone per noi la prima cosa importante è mettere in sicurezza la città. In sicilia la situazione è ancora sotto controllo fortunatamente – ha concluso Marino – la misura dello stare a casa sta funzionando e per questo non ci sono stati casi così importanti. In Sicilia noi abbiamo 133 morti, dobbiamo continuare su questa strada”.



