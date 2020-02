Presentazione Renault 2020/ Formula 1 info streaming video tv: la nuova RS20

Oggi, mercoledì 12 febbraio, è il giorno della presentazione della Renault 2020, anche se bisogna dire che questo evento mostra bene come siano cambiate le cose quando si parla di presentazioni nella Formula 1 di oggi. Infatti la stessa Renault ha precisato nei giorni scorsi che all’evento di Parigi non sarà nemmeno fisicamente presente la nuova monoposto: sarà di fatto un incontro con i vertici e con i due piloti, il confermato Daniel Ricciardo e il nuovo Esteban Ocon, che torna meritatamente in Formula 1 dopo un anno di purgatorio. Comunque interessante, ma una presentazione senza macchina entra di certo nella categoria delle particolarità più curiose nella storia della Formula 1: la Renault per adesso stupisce in questo modo, sperando poi di riuscire a farlo anche in pista dopo un 2019 decisamente deludente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA NUOVA RENAULT 2020

La presentazione della Renault 2020 di Formula 1 non sarà disponibile in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video, perché persino sugli stessi canali ufficiali Renault non ci sarà un live streaming. Certamente però saranno almeno diffuse delle immagini con cui potremo scoprire l’aspetto esteriore della RS20, oltre a leggere le prime dichiarazioni di Ricciardo e Ocon.

DIRETTA PRESENTAZIONE RENAULT 2020: QUALE STAGIONE CI ATTENDE?

La presentazione della Renault 2020, per quanto decisamente anomala, ci darà l’occasione per scoprire una scuderia che sarà al centro dell’attenzione nel 2020, perché un’altra stagione deludente come il 2019 sarebbe difficile da digerire per un team che è comunque espressione ufficiale di una Casa costruttrice. Di certo la coppia di piloti è di ottimo livello, perché Daniel Ricciardo è uno dei migliori piloti dell’ultimo decennio, che quando ne ha avuto l’occasione ha fatto soffrire compagni di squadra quali Sebastian Vettel prima e Max Verstappen prima, mentre Esteban Ocon è uno dei talenti emergenti migliori e per la Renault averlo preso dalla Mercedes ha senza dubbio rappresentato un colpaccio di spessore. Il materiale umano dunque è ottimo, ma servirà avere una macchina migliore rispetto al 2019, chiuso con la miseria di 91 punti, ben staccata anche dalla McLaren che si è presa con merito il quarto posto tra l’altro essendo motorizzata Renault, a dimostrazione del fatto che la monoposto britannica era superiore a quella francese. La Renault saprà svoltare nel 2020?



