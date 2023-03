Renegade – Un osso troppo duro/ Film d’avventura oggi mercoledì 29 marzo su Rete 4

Renegade – Un osso troppo duro, film di Rete 4 diretto da E.B. Clucher (Enzo Barboni)

Il film di genere commedia e avventura Renegade – Un osso troppo duro andrà in onda nel tardo pomeriggio di oggi mercoledì 29 marzo 2023 a partire dalle ore 16,55 sul canale Rete4. La pellicola, datata 1987 e prodotta da Paloma Films insieme a Cinecittà, è stata girata in Italia e distribuita dalla casa cinematografica CDI. La regia è stata curata da E. B. Clucher (che è in realtà lo pseudonimo di Enzo Barboni), mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Terence Hill, Sergio Donati e Marcotullio Barboni.

Il montaggio di Renegade – Un osso troppo duro è stato realizzato da Eugenio Alabiso, mentre il responsabile per la fotografia è Alfio Contini; la scenografia, infine, è stata affidata a Carlo Simi. Nel cast, oltre ai principali protagonisti Terence Hill e suo figlio Ross Hill, figurano anche gli attori Robert Vaughn, Joe Krieg, Luigi Bonos, Norman Bowler, Luigi Bonos e Carolyne Jacobs. La pellicola prevede una durata complessiva di 92 minuti.

Renegade – Un osso troppo duro, la trama del film

Nel film Renegade – Un osso troppo duro, che andrà in onda oggi mercoledì 29 marzo, ci troviamo negli Stati Uniti d’America, dove un uomo di mezza età di nome Luke, ma conosciuto da tutti con il soprannome di Renegade, sta per rispettare l’ultima richiesta di un suo caro amico, con cui ha condiviso la tragica esperienza in Vietnam. Il suo amico è rimasto ucciso in una missione complicata, e adesso il protagonista deve accompagnare il giovane figlio di circa 18 anni a prendere possesso di una proprietà (una baita di montagna) che il padre ha vinto in una partita di poker. Per arrivare alla baita, i due devono affrontare un lungo viaggio con la macchina di Renegade, il quale peraltro porta sempre con sé il rimorchio con all’interno l’inseparabile cavallo. Renegade non ha un lavoro, ma conosce tantissimi trucchetti con cui organizza delle messe in scena che gli permettono di ottenere soldi: questo è motivo di tensioni.

Una volta arrivati nella proprietà, i due iniziano ad organizzare l’attività, effettuando piccoli interventi di riparazione e manutenzione in maniera tale che si possa vivere in maniera confortevole. Tuttavia, i problemi per Renegade e per il suo giovane amico non finiscono qui, perché un importante uomo d’affari sembra stia facendo delle forti pressioni al ragazzo affinché gli ceda il terreno per una somma irrisoria. Siccome il ragazzo non ha alcuna intenzione di vendere, Renegade resterà al suo fianco per aiutarlo in questa terribile battaglia, scoprendo che l’uomo d’affari in realtà è il suo vecchio capitano al tempo del Vietnam, il quale causò la morte del suo amico e il ferimento dello stesso Renegade. In questo modo Renegade potrà chiudere per sempre i conti con il suo passato, facendo incarcerare il suo vecchio capitano che si era macchiato di alto tradimento e di traffico di morfina.











